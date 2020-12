La canción navideña que todos los años encabeza las listas de popularidad

Foto: La famosa grabación de “All I Want for Christmas Is You” se convirtió en la más escuchada por la Navidad/Referencia

Mariah Carey volvió a lograr este año que su himno navideño “All I Want for Christmas Is You” llegara a la cima de la lista Hot 100 de Billboard después de alcanzar las 812 millones de reproducciones en Spotify.

La canción, que fue lanzada originalmente en 1994 y fue incluida en la banda sonora de la popular película de 2003 Love Actually, se ha convertido en el clásico indiscutido de estas fechas de fin de año y una gran fuente de dividendos para la artista estadounidense de 50 años de edad y 30 de carrera; Según un estudio de The Economist, para el 2017 esta canción ya le había dejado al menos USD 60 millones en regalías y es el single navideño más vendido de una intérprete femenina, con más de 16 millones de copias vendidas. Y considerando que obtiene alrededor de USD 600.000 cada año que pasa, la cifra actual es aún mayor.

Te puede interesar: En Navidad también se rockea: Canciones únicas para sonar el 24

La famosa grabación de “All I Want for Christmas Is You” se convirtió en la más escuchada por la Navidad en el Reino Unido nuevamente este año después de haberlo hecho también en 2019 en Estados Unidos. “¡Guau! ¡Realmente no esperaba esto en absoluto!”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter la semana pasada. “Eternamente agradecida por el éxito duradero de esta canción”, afirmó la cantante sobre el nuevo logro de la canción en el país europeo.

Junto con la canción, su álbum “Merry Christmas” también resurgió este año y alcanzó el puesto número 10 en el Billboard 200. En noviembre de 2019, en vista de su 25 aniversario, Sony había reeditado una edición de lujo del disco con cuatro versiones de la canción.

Foto: La famosa grabación de “All I Want for Christmas Is You” se convirtió en la más escuchada por la Navidad/Referencia

Opción más popular

Una de las claves del éxito se basa en el creciente uso de la tecnología, que cambió los hábitos de los oyentes, entre ellos, la ubicuidad de las “playlists” para la estación de las fiestas, que decretaron el ingreso de la canción en el canon navideño junto a clásicos como “White Christmas”, de 1947.

Además, tiene otra ventaja en el escenario de la música moderna: de los 10 mejores sencillos de Billboard Holiday 100 (donde “All I Want...” es ahora la número 1), es una de las dos únicas canciones que tiene un video musical, lo que la convierte en una opción más popular en YouTube.

También debe considerarse que Mariah Carey tiene una intensa actividad en las redes sociales y se ha relacionado con la Navidad en Twitter e Instagram como ningún otro artista.