Foto:Con “Carita inocente”, Prince Royce tiene un récord Guiness/ Referencia

Prince Royce recibió el Guinness World Records por su canción “Carita de inocente”, al convertirse en el tema musical con la mayor cantidad de semanas en el número 1 de la lista Billboard Tropical Airplay.

“Los récords Guinness son parte de la vida de todo el mundo, de la mía también. Me acuerdo cuando era pequeño de maravillarme con los que estaban en el libro que salía todos los años. Yo como artista jamás imaginé que podría recibir un premio por romper un récord Guinness”, dijo él su compositor, productor e intérprete.

Te puede interesar:Las hermosas fotos de la boda de Paty Manterola

“El hecho de haberlo logrado con una bachata me emociona aún más. Para mí es una forma de seguir honrando a la República Dominicana y todo el sacrificio y el amor de mis padres”, agregó.

“Carita de inocente”, que forma parte del disco doble “ALTER EGO”, con el que Prince Royce celebró sus 10 años de carrera artística, se mantuvo del 28 de marzo al 17 de octubre de 2020 en el primer lugar de la lista Billboard Tropical Airplay.

“Es un gran placer y un honor premiar a la estrella de la música latina Prince Royce. Su gran éxito 'Carita de inocente' se posicionó por 29 semanas consecutivas número 1, convirtiéndolo en una inspiración para la comunidad latina."

"Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia de Guinness World Records”, indicó Spencer Cammarano, quien se encarga de adjudicar los récords.

El récord anterior de 18 semanas lo compartían “Danza Kuduro”, el éxito que sacaron Don Omar y Lucenzo en 2010, e “Inmortal”, la canción más popular del disco que sacó la banda de bachata Aventura el año pasado.

Reconocimiento especial

Para Prince Royce, quien estuvo nominado al Latin Grammy 2020 por “ALTER EGO”, este reconocimiento "también es especial porque es algo inesperado".

"Yo no hice el disco pensando en números. De hecho, lo saqué a pesar de que muchos me dijeron que era un error sacar un disco doble, de los que uno era solo bachatas”, ahondó sobre el álbum que lanzó un mes antes de que comenzara la pandemia. "Honestamente pensé que sería un fracaso total, pero todo lo contrario. Me ha dado algunas de las mayores satisfacciones de mi carrera”, reconoció. (EFE)