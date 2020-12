Ringo Starr y Paul McCartney tienen un nuevo tema juntos

Ringo Starr y Paul McCartney tiene un nuevo tema juntos / Garaje del Rock

Marcaba el ritmo de una de las bandas más icónicas del mundo, lidera su supergrupo hace tres décadas y, a los 80 años, Ringo Starr sigue tan enérgico como siempre.

La pandemia ha estancado su agenda de giras; pero el ex Beatle se prepara para lanzar un disco desarrollado en cuarentena y presentar un libro de las memorias fotográficas de su All Starr Band, fundada en 1989.

"Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars" narra la historia de la banda en constante cambio a través de fotos inéditas y anécdotas. "Treinta años... No me senté allí y dije 'Oh, hombre, podría hacer esto durante 30 años'. ¡Y hubieran sido 31 si no tuviéramos esta pandemia!", dijo.

Tenía dos giras en 2020 que fueron canceladas por el coronavirus, y su fiesta anual de cumpleaños tuvo que realizarse de forma virtual. "Algunos días es miserable", dijo el percusionista. "Algunos días pensaba, ¡Quiero abrazar a la gente!'... Bueno, el resultado de eso podría ser que mueras. Así que yo tampoco hice eso", contó.

Una canción para Paul

En cambio, Ringo Starr elaboró un álbum en el estudio de su casa entre abril y octubre de este año. El mini-álbum titulado "Zoom In" -"que pensé que era apropiado para esta época, ¡eso es todo lo que hacemos!"- presenta colaboraciones con una larga lista de excelsos artistas.

Su sencillo "Here To The Nights", incluye a Diane Walsh, Dave Grohl, Sheryl Crow, Lenny Kravitz y el mismísimo Paul McCartney.

"Si está en la ciudad y yo estoy grabando un disco, siempre guardo una pista si sé que va a venir", dijo Starr sobre su excompañero de en los Beatles. "Es simplemente un bajista increíble y un hermoso ser humano".

El ritmo de la banda

En su más de medio siglo en el negocio de la música, una cosa se ha mantenido constante para el artista que reside en Los Ángeles: ama la vida en una banda.

No es de los que se inclinan por un solo de batería con los que muchos otros percusionistas se hacen famosos: Ringo Starr dice que prefiere mantener el ritmo de sus compañeros de banda.

"Algunas personas han hecho muy buenos solos, pero es algo que no me atrajo, incluso cuando comencé, cuando realmente quieres lucirse", dijo.

Su disco, el libro y otros proyectos lo han mantenido ocupado en estos meses. "También me gusta pintar, así que tengo una pequeña habitación donde puedo salpicar pintura y no molestar a nadie", dijo comentó. "Estoy encontrando cosas que me mantengan en movimiento". (AFP)