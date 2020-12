Foto: Cantante Sofía Reyes acepta invitación especial de Canelo Álvarez/Referencia

Sofía Reyes admite que no sabe mucho de boxeo, pero asegura que era la fiel acompañante de su papá para ver sus peleas favoritas, así que no sentirá miedo cuando tenga que subirse al ring en unos días. No lo hará para enfrentarse a un rival, sino para representar a su país cantando el himno nacional mexicano.

La intérprete será la encargada de cantar el himno en la esperada pelea de su compatriota Saúl El Canelo Álvarez el próximo 19 de diciembre en San Antonio, TX, que marca el regreso del joven pugilista al cuadrilátero tras casi dos años de ausencia.

“¡Me encanta que va a ser la primera vez que veo una [pelea] en vivo! Me siento muy agradecida. Cantar el himno nacional mexicano, representando a mi país, me pone la piel chinita [de gallina]”, comentó emocionada la cantante a People en Español. “Es algo muy importante para mí”.

Por ello está siguiendo una estricta rutina, cuidando su voz, descansando y, por supuesto, estudiando el tema que han interpretado en circunstancias similares artistas como, entre otros, Ana Bárbara, Vicente Fernández, Julio Preciado y Cristian Nodal.

“Siento responsabilidad y por eso voy a dar lo mejor de mi. ¡Qué honor!”, expresó.

Aunque ha sido un año de muchos retos personales debido a la pandemia, la cantante no tiene quejas, ya que a nivel profesional logró metas como lanzar el tema TickTock junto a Thalía y Farina, Goofy Pt2 con De La Ghetto y Mischatt y la versión latina de la legendaria canción navideña Baby It's Cold Outside.

Cantar el himno nacional mexicano

“La verdad [soy] muy bendecida. Tuve el regalo de poder seguir con mi carrera, de tener salud, de hacer campañas, de crear y compartir música, de disfrutar mi casa y de mi estudio nuevo. De conocerme más”, dijo. “Soy muy afortunada y espero tener siempre la fuerza para poder estar para los demás, especialmente en días difíciles”.

Este año ha sido definitivamente uno de aprendizaje para Sofía, que se ha visto forzada a estar alejada de su familia debido a la pandemia.

“No [la] veo hace casi un año y [la] extraño mucho”, comentó. "[Aprendí] que todo está en el trabajo interno. Todo empieza por ahí, entonces aprendí que es muy importante escucharme y darme mi espacio. Pasar más tiempo conmigo, meditando y rezando. Que tengo primero que estar bien yo para poder estar para los demás”.