Foto: MINJUVE entrega reconocimiento a universidades privadas que ofrecen becas /TN8

El Ministerio de la Juventud, (MINJUVE) realizó la entrega de reconocimientos a representantes de universidades privadas, que participan en la IV Feria de Becas Universitarias.

Más de 20 universidades participarán en la IV Feria Nacional de Becas Universitarias a desarrollarse el 16 y 17 de enero del 2021.

16 mil 235 becas en recintos de Managua y departamentales se ofrecen al público nicaragüense, que tienen la oportunidad de profesionalizarse y aportar al crecimiento económico del país.

"Dentro del marco de la alianza que estamos creando desde el Ministerio de la Juventud, coordinada con las universidades privadas de nuestro país estamos compartiendo con ellos una cena navideña como parte de ese programa especial que tenemos de navidades familiares", expresó Milton Ruiz, Coordinador de la Juventud Sandinista.

"Agradeciendo el esfuerzo del Gobierno en crear una plataforma que nos permita a la juventud nicaragüense aportar y optar por más becas universitarias que tienen sentido de profesionalización. Más de 21 reconocimientos se van a entregar, por desarrollar diferentes acciones que nos conllevan a la IV Feria Nacional de Becas Universitarias", manifestó Ruiz.

Se anunció que se está creando más oportunidades para el estudio.

Con estas becas se apuesta a la formación de más profesionales en una variedad de carreras como: Medicina y cirugía, Enfermería, Ingeniería en Sistemas, Arquitectura, Licenciaturas entre otras de la oferta académica 2021.

"De esta manera a uno nos incentiva, particularmente porque los jóvenes, los bachilleres tienen en este momento esa experiencia y las oportunidades de estar acá, está es una forma que no solo las universidades públicas sino que las universidades privadas den un espacio a los que no tienen oportunidad porque sus padres no pueden pagar y que puedan tener derecho a ser profesionales en nuestro país, y que puedan dar un aporte para nuestro país", mencionó Evelia Soza, Directora de Extensión de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

Nuevas alternativas

"Estoy muy contento porque ya tenemos varios años de trabajar mano a mano con este importante órgano del estado de Nicaragua, el Ministerio de la Juventud hemos aunado esfuerzos en aras de contribuir a las profesionalización de la juventud nicaragüense, especialmente la juventud de limitados recursos académicos", precisó Omar Castro, Rector de Universidad, Martin Luther King.

Las becas universitarias que otorgan las universidades privadas mediante un convenio con el MINJUVE.

Las becas universitarias, contribuyen a la educación de calidad, y se brinda nuevas alternativas para que los jóvenes estudien en base a sus capacidades y destrezas.