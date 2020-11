¡Adiós! Anuel AA anuncia que se retira de la música

El nombre del artista se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Foto: Referencia

Anuel AA es uno de los nombres que se ha convertido en tendencia después de la gala de los Latin Grammy celebrada hace tan solo unas horas. El artista puertorriqueño lanzó antes del evento una canción en la que habla de la depresión que sufre, de que no se siente feliz y que, por eso, se retira de la música. Los fans del artista han llenado las redes de mensajes queriendo saber si lo que dice el tema es cierto aunque el cantante no ha aclarado todavía nada.

No obstante, tan solo basta con fijarse en los versos de el freestyle que ha lanzado y que tiene la base musical de uno de los mayores hits de Eminem, Thank you, una canción que en su momento cantó a dúo con Diplo.

“Sin ti yo no me siento bien […] Viviendo y por dentro muerto […] Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…”, canta en una parte que, obviamente, va dedicada a su expareja, la cantante Karol G, con quien tenía planes de boda . Hace unas semanas saltaron los rumores de ruptura entre ellos y, por lo que canta Anuel en nueva canción, son ciertos.

“Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él” es otra de las frases lapidarias que Anuel ha incluido en el freestyle y que serían una razón de base por la que se quiere retirar.

Y es que la salud mental de Anuel AA preocupa a sus seguidores ya que, por lo que canta, parece que no está pasando por un gran momento: “Te mueres por los fans, pero vives deprimiéndote”. El puertorriqueño parece haber perdido la ilusión por todo, hasta por la música. “Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar, y nunca olvido el principio pero este es el final”, recita en sus versos.

El cantante, que ahora atraviesa una ruptura sentimental que le tiene tocado, también ha incluido una parte de la letra haciendo alusión a su tiempo en la cárcel: “Ya me quiero retirar y nunca olvido el principio, pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero estaba más feliz en la federal”.

Con todas estas señales, parece claro que Anuel AA ha anunciado su retirada y que la actuación que realizó ayer en los Latin Grammy, donde también estaba su exnovia Karol G, será la última hasta dentro de mucho tiempo.

El nombre del artista se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Mientras los haters le lanzan mensajes de desprecio tras anunciar que se retira, sus fans más apasionados no dejan de mostrarle apoyo en este posible descanso que se avecina.