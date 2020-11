Joss Favela sigue cosechando éxitos en su nuevo álbum

Joss Favela sigue cosechando nuevos éxitos en nuevo álbum / NTN24

Joss Favela sigue cosechando éxitos en el regional mexicano, y se encuentra promocionando su nuevo sencillo Tú y yo junto con el videoclip, que cuenta una historia de amor y desamor, con los que su fans se han sentido identificados y que ya cuenta con 300 mil reproducciones en Youtube, a poco días de su lanzamiento.

Tú y yo se desprende del más reciente álbum de estudio de Joss Favela, Llegando al rancho, el cual será estrenado en 2021 y del que también se desprendió el tema Ya no quiero andar contigo, que sigue en el número uno de las listas.

Para mí un disco debe ser como un libro, tiene que contar una historia, no que sean consecuentes, pero sí son capítulos, 12 en Llegando al rancho. Cuento diferentes cosas, no me gusta encontrar un simil, no lo hice copiando la fórmula de mí primer disco al cual le fue muy bien, de hecho este álbum cambió drásticamente, pero sí tiene mucha honestidad y verdad, por lo que creo que pueden pasar cosas muy bonitas", dijo el cantante.

"Uno crece como persona y edad, y con eso crece mi música y las historias que cuento, reflejan lo que estoy viviendo, y eso temas son lo que se abordan. De esto se trata ese disco de crecer en todos los sentido tanto personal como musical", expresó.

En cuanto a cómo ha vivido la pandemia, Joss reveló que hubo un momento donde no tenía en qué inspirarse para componer.

"Al principio de la pandemia pensé que tendría mucho tiempo para escribir canciones, pero te das cuenta de que tienes que estar bien, y estar en pandemia y preocupado por la familia y lo que está pasando no me dejó escribir mucho tiempo, luego llego una etapa más productiva".

Favela explicó que está consciente del éxito que tiene actualmente el regional mexicano, pero que no es eso lo que lo ha llevado a cantarlo.

"Sé que los números que comparte la disquera y las plataformas digitales indican que hay mucha gente que lo está escuchando, ya tiene un rato que va a la alza, pero yo hago regional porque soy eso, me críe entre los corrales y las vacas, esas son mis raíces, tampoco lo he vistos como una forma de tener éxito. Me gusta el género y soy feliz cantándolo".