Arcángel desata locura con su nuevo tema “Aparentemente 2”

Buen día! Les PROMETO no sacar nada de MÚSICA hasta el 16 de Octubre! 👼🏽 ciego,sordo y mudo HASTA ESE DÍA! 🙈🙉🙊😂 Mientras tanto sigan disfrutando de #TUSSI y #AMANTESYAMIGOS El futuro es brillante 🎇🎆, el futuro es YA! El futuro es #LAMARIZON 🌅🌄 #FLOWFACTORY #FLOWFACTORYDON #FLOWFACTROY4LIFE #FFFF #LOSFAVORITOS2 #LOSFAVORITOSDOS #LF2 🇵🇷⚖️🇩🇴 LOSFAVORITOS2.COM

A post shared by HONOR,LEALTAD Y RESPETO. (@arcangel) on Oct 11, 2020 at 6:26am PDT