El álbum By Blackpink ya disponible y estrenan nuevo video

2 de octubre de 2020 - Santa Mónica, CA - Uno de los lanzamientos más esperados del año, THE ALBUM by BLACKPINK sale hoy a través de YG Entertainment / Interscope Records. Con invitados como Selena Gomez y Cardi B, THE ALBUM es el primer esfuerzo de estudio de larga duración del poderoso cuarteto de K-pop.

También hoy, BLACKPINK ha estrenado el alucinante video de "Lovesick Girls", el tercer sencillo de THE ALBUM.

Este mes, BLACKPINK logrará otro hito con el estreno de su muy esperado documental de Netflix, Light Up The Sky. El cual se estrenará el 14 de octubre, un documental con acceso total donde se detalla el viaje de los sueños y las pruebas detrás de su meteórico ascenso.

Junto con "Lovesick Girls", THE ALBUM presenta los exitosos sencillos de BLACKPINK "How You Like That" y "Ice Cream" (con Selena Gomez).

Lanzado el 26 de junio, “How You Like That” ganó recientemente Song of Summer en los MTV Video Music Awards 2020. El himno del trap-pop también rompió varios récords de YouTube (incluida la mayoría de las visitas en las primeras 24 horas para un video musical) y se ubicó en 26 países de todo el mundo.

Mientras tanto, "Ice Cream" debutó en el puesto 13 en el Billboard Hot 100 luego de su estreno el 28 de agosto, emergiendo como el primer sencillo de BLACKPINK en llegar al top 20 de la lista.

Desde que irrumpió en escena en 2016, BLACKPINK ha redefinido las posibilidades del K-pop, trascendiendo toda categorización y ascendiendo al estrellato mundial. Con su imparable y pegadizo sencillo "DDU-DU DDU-DU", el cuarteto surcoreano rompió el récord de debut en el Billboard Hot 100 con las listas más altas de un acto de K-pop totalmente femenino, mientras que su espectacular video superó los 10 millones de visitas en solo seis horas y acumuló 36.2 millones de visitas en un día.

Descubierto por YG Entertainment, BLACKPINK está compuesto por JISOO, JENNIE, ROSÉ y LISA: cuatro vocalistas inmensamente carismáticas, bailarinas e íconos de la moda florecientes.

Lanzado en 2016, su debut "SQUARE ONE" rápidamente demostró su poder de crossover; en 2018, "SQUARE UP" subió al puesto 40 en el Billboard 200 y al puesto 1 en la lista de álbumes mundiales de Billboard.

Varios meses después de que "SQUARE UP" llegara a las listas, YG Entertainment e Interscope Records anunciaron una asociación global para BLACKPINK, allanando el camino para el avance internacional del grupo.

Con su EP Kill This Love llegando en abril de 2019, BLACKPINK aumentó aún más su popularidad al completar con éxito una gira mundial y convertirse en el primer grupo de chicas de K-pop en actuar en Coachella, el festival de música más grande de los EE. UU.