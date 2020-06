Ed Maverick y Daniel Quién estrenan "Nos queda mucho dolor por recorrer"

Ed Maverick regresó, luego de una etapa de silencio, con el lanzamiento de su nuevo tema "Nos Queda Mucho Dolor por Recorrer" / Universal Music

Ed Maverick regresó, luego de una etapa de silencio, con el lanzamiento de su nuevo tema "Nos Queda Mucho Dolor por Recorrer", junto al joven cantautor Daniel Quién, además, luego de los ataques de ciberbullying de los que ha sido víctima, explicó cómo se enfrenta a ellos en la actualidad.

"Daniel me enseñó la canción en Guadalajara y como a las tres semanas decidimos grabarla; fue en diciembre cuando hicimos la primera versión de esta rola y vino bien porque yo quería meter en mi disco una canción que no fuera compuesta por mí", reveló sobre su proceso creativo.

El tema gira en torno a la melancolía por los fracasos vividos y los que según dice la letra, llegarán.

"No me parece que sea realmente triste, para mí es admitir que no siempre tienes que estar bien, siempre va a haber momentos malos, no siempre tienes que ser feliz solo porque alguien lo dice, y es bonito darnos cuenta que debemos abrazar nuestro sentimiento sea cual sea", explicó.

En noviembre del año pasado, el músico de 19 años fue víctima de ataques a través de las redes sociales, a las que finalmente enfrentó con una publicación en su cuenta de Twitter

"Vatos, ya en buen plan, si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes”, escribió en aquel entonces.

Aunque confiesa que le afectó mucho y fueron momentos difíciles para él, explicó que las críticas sin fundamentos, no pueden afectarle ahora.

Mientras tanto, se encuentra concentrado en su próximo material discográfico, que aún no cuenta con nombre o fecha de lanzamiento concreta.

Además, el estreno está acompañado de un video animado en el que Daniel Quién y Ed Maverick comparten pantalla; aunado a eso, lanzarán el video musical oficial próximamente.