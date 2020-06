¿Quienes son los mejores atletas de raza negra en la historia de Nicaragua?

8Deportivo

En Nicaragua muchos atletas afrodescendientes han destacado en diversas disciplinas con sus participaciones y resultados a nivel internacional mientras otros a nivel local han marcado una época dentro del deporte pinolero. 8 Deportivo te comparte una lista de esos deportistas con raíces costeñas que han sobresalido.

Marvin Benard

Marvin Benard apareció en el radar de atletas nicas al llegar contra pronósticos a las Grandes Ligas en 1995 con los Gigantes de San Francisco. Benard nació en Rosita pero joven se mudó a California donde se desarrolló como pelotero a tal punto de ser tomado hasta tres veces en el Draft Amateur de la MLB y finalmente el talento del jardinero fue visto por nueve temporadas hasta que puso punto final a su carrera en 2003.

Benard llegó a ganar poco más de cuatro millones de dólares en los últimos años de su carrera profesional la cual terminó con un respetable promedio de .271 en 891 juegos con los Gigantes de Barry Bonds.

Este bigleaguer nica se ha mantenido vinculado al béisbol y sus esporádicas participaciones con la selección como jugador, así como su reciente vínculo como mánager de la selección nacional reforzaron su identidad como nica a pesar que muy joven partió a USA.

David Green

David Green se convirtió en 1981 en apenas el cuarto bigleaguer nica en alcanzar las Grandes Ligas al hacerlo con el uniforme de los Cardenales de San Luis. Este outfielder costeño, pero nacido en Managua disputó 489 juegos con San Luis y San Francisco, además que tuvo una destacada participación en la pelota invernal de México con los Yaquis de Ciudad Obregón con quienes fue el jugador más valioso en esa temporada.

Green tuvo una corta carrera en Grandes Ligas pero siempre quedará la expectativa de qué tan grande pudo ser este jugador que fue el primer bateador pinolero en ponerse un uniforme del mejor béisbol del mundo.

Albert Williams

El pitcher de Laguna de Perlas Albert Williams se convirtió en 1980 en apenas el tercer nica en llegar a las Grandes Ligas y en sus cinco años en la gran carpa logró acumular 35 triunfos e incluso tener una temporada de once triunfos.

Williams llegó sin hacer mucho ruido y también jugó en ligas de invierno de Venezuela y Panamá durante 1979.

Cheslor Cuthbert

Con expectativas altas y casí seguras de un arribo a la MLB, se dio la firma de Cheslor Cuthbert en 2009 por 1.5 millones de dólares siendo la más alta para un pelotero pinolero. El nacido en Corn Island lo hizo con los Reales de Kansas City y seis años después en efecto, Cheslor se convirtió en el bigleaguer número 14 de Nicaragua con el mismo equipo que lo firmó originalmente.

El impacto de Cheslor fue en 2016 cuando logró apoderarse de la titularidad en Kansas, pese a sus lesiones y rivales que tuvo en Kansas, el nica asoma a su sexta temporada en las Grandes Ligas, una cantidad de años que ya pasa la media de un jugador en la gran carpa y este infielder ha tenido impacto por ser apenas el segundo bateador nica durante esta década en ese nivel.

Norchard Omier

Ningún otro jugador ha estado tan alto en el baloncesto profesional como el nacido en Blufields Norchard Omier. El espigado jugador emprendió un viaje muy antojado a mediados del 2019 cuando recibió una oportunidad en una preparatoria de Estados Unidos que le serviría para ser tomado por alguna universidad norteamericana que automáticamente pone a Norchard en lo que es la antesala del Draft de la NBA.

Omier se convirtió en el primer nicaragüense en firmar por una beca con una universidad de D-1 de la NCAA, recientemente lo hizo con la Universidad de Arkansas y en el segundo semestre de este 2020 iniciará el prestigioso proceso de estar jugando en una universidad norteamericana y por qué no, pensar en un chance en algunos de los drafts venideros del mejor baloncesto del mundo.

Devern Hansack

La carrera de este pitcher de Laguna de Perlas fue tan fugaz como su rápido ascenso hasta las Grandes Ligas. Hansack se convirtió en 2006 en el noveno nica en llegar a la gran carpa y qué mejor que hacerlo con el uniforme de los populares Boston Red Sox.

No obstante, Hansack fue originalmente firmado por Houston quienes a final de 2003 lo dejaron en libertad. Lanzando en Nicaragua, el costeño recibió una nueva oportunidad con Boston hasta que llegó el día de su debut que no fue más que uno de los nueve partidos nada más que jugó este pelotero que luego prácticamente se retiró del béisbol no sin antes dejar su huella como uno de los pocos pinoleros que han alcanzado el máximo nivel en el béisbol.

Duncan Campbell

Si hay que hablar de jugadores que brillaron en Ligas Menores y que nunca debutaron en Grandes ligas, hay que referirse a Duncan Cambell quien lo intentó por prácticamente 10 años dentro la organización de Pittsburgh pero nunca se le dio.

Campbell nacido en Bluefields fue profesional desde 1958 y bateó .280 de por vida en ligas menores con 130 cuadrangulares en 1,307 partidos con la organización de Pittsburgh con quienes estuvo mucho tiempo en AAA pero sin dar el salto definitivo a la grandeza por su trágica muerte en 1969.

Wesley Savery

El trotamundos del baloncesto ha sido sin duda Wesley Savery quien por su gran talento logró jugar baloncesto en lugares como Estados Unidos, Brasil, Grecia y por supuesto Nicaragua donde es recordado por su gran labor en los 90 con el equipo de la UAM.

Savery tuvo acción tan lejos como la división II del baloncesto estadounidense, logró distintas becas deportivas y a nivel profesional puede contar lo que es jugar en tres continentes distintos, sin dejar atrás lo eficaz que fue también en El Salvador y junto a Paul Argüello, revivieron en su momento la discusión del mejor jugador de baloncesto de Nicaragua.

Stanley Cayasso

Aunque no existe un registro tangible de lo que fue Stanley Cayasso como pelotero, si es común escuchar o leer comentarios de lo grande que fue este jugador nacido en Blufields en 1906.

Este pitcher fue miembro de la selección nacional a mediados de la década de 1930 y fue hasta 1947 que culminó su brillante carrera que fue principalmente reconocida por su gran aporte dentro de la selección nacional.

Noel McKenzie

Para muchos, Noel McKenzie es el mejor jugador de baloncesto de la historia de Nicaragua, y cómo no considerarlo pues además de cruzar fronteras para jugar en otros países del itsmo, Mckenzie fue dominante en el baloncesto pinolero principalmente con los Tiburones de Bancentro y fue la carta de confianza de la selección de Nicaragua por alrededor de 10 años, guíando a la selección a una histórica medalla de oro en Panamá en 2011.

Su lectura de juego, liderazgo y gran capacidad para anotar fueron sus mayores virtudes dentro de las duelas del baloncesto centroamericano.

Barthel López

El baloncesto nica necesitaba una nueva figura y esa estafeta parece haberle quedado en su momento a Bartel López quien desde inicios de esta década mostró sus cualidades más allá de la imponente altura que representa el nacido en Bluefields.

López no solo se estableció en la selección nacional y fue figura en los equipos pinoleros en los que estuvo, si no que presenta un buen recorrido internacional que incluye un try out en Miami, así como una estadía en una liga de España y ya en centroamerica, Panamá y El Salvador le han abierto los brazos a tal punto de ser de los jugadores más destacados en esos países vecinos, dejando en alto el baloncesto nica en nuestra región.

Clifford Scott

Clifford Scott fue un de los mejores jugadores de baloncesto en la década de los 70 gracias a sus destacadas participaciones con la selección nacional y a su experiencia en países como El Salvador y en su momento fue valorado como el mejor atleta en esta disicplina en Nicaragua.

Era considerado un líder en la duela y un jugador con mucha disciplina además de ser el clásico jugador imponente en la zona pintada.

Derrick Omier

Derrick Omier nació en Bluefields en 1952 y también fue uno de los jugadores emblema de la selección de Nicaragua durante la década de los 70 y principios de los 80 pues era calificado como un jugador fuera de serie en los campeoneatos nacionales que participó.

Omier tuvo recorrido también como entrenador y activista del baloncesto, deporte al cual le dio alegrías en distintos juegos centroamericanos.

Dwight Britton

En esta década, posiblemente no haya un jardinero más explosivo y consistente que Dwight Britton. Este costeño, quien estuvo firmado por los Marineros de Seattle, es el bateador con más cuadrangulares en nuestra pelota en las últimas 10 temporadas y ha mantenido un ritmo constante arriba de los .300 de promedio en los campeonatos de primera división.

No menos importante ha sido el aporte de Britton en Liga Profesional y en la Selección nacional, pues con los colores nacionales ha sido uno de esos pocos peloteros que desde 2012 han aparecido en cualquier equipo para cualquier evento internacional.

Samuel Wilson

El ícono del futbol nacional por buen rato fue el chinandegano Samuel Wilson, no solo por sus logros a nivel nacional con el Real Estelí, sino por ser la pieza de más renombre de una selección nacional que en la época de Wilson, era bastante discreta en cuanto a resultados.

Wilson fue un delantero fiel gran parte de su carrera al Real Estelí, llegando en la época donde el Tren ganó varios torneos al hilo, sin darle espacio a sus rivales, mientras el episodio que más se recordará de este futbolista es el doblete que marcó ante Guatemala para darle su primera clasificación histórica a Copa Oro alla en 2009.

Ariagner Smith

La figura de legionario ha sido muy limitada en Nicaragua, pero el somoteño Ariagner Smith es uno de los pocos nombres que quieren cambiar esto. Smith es un canterano de Real Estelí que en los últimos tres años ha logrado mantenerse jugando en Europa y Asia con equipos de Letonia y Uzbekistán por lo que su volumen de juego ha ido evolucionando y ha pasado fronteras que para el futbolista nica ciertas veces se tornan impensables.

Rudel Calero

Otro nombre emblemático durante la hegemonía del Real Estelí en este siglo ha sido el nacido en Bluefields Rudel Calero, jugador que estableció una era en la franquicia al punto de ser el goleador histórico del equipo.

No menos importante fue su participación en la selección de futbol de Nicaragua que obtuvo en 2009 el primer pase histórico a una Copa Oro.

Herman Mullins

Herman Mullins nació en 1964 en la ciudad de Bluefields destacó como seleccionado nacional de baloncesto por 14 años, llegó a ser considerado como el mejor centro (Posición 5) de toda centroamerica en los años 80. Sin contar sus inigualables actuaciones en el Torneo Internacional Carlos Ulloa In Memorian con sus compañeros Paul Argüello y Jorge Luis Ayestas.