R3HAB une fuerzas con Tini y Reik para presentar "Bésame (I Need You)

R3HAB se fusiona con TINI y Reik para traer el himno pop latino del verano: "Bésame (I Need You)". Ya disponible de la mano de Hollywood Records.



R3HAB explora un nuevo territorio sonoro en "Bésame (I Need You)", su nueva y sensual colaboración con la cantante y actriz Tini y el trío latino pop ganador de Latin Grammy Reik.

R3HAB entrega sus profundas líneas de bajo de batería que sirven como columna vertebral de la canción, invitando a los oyentes que se levanten y bailen, mientras que la influencia de Reik juega con melodías latinas que le dan un atractivo exótico a "Bésame (I Need You)".

TINI y Reik, ambos artistas con certificados de platino, se unen en un grupo vocal femenino/masculino, evocando imágenes de una noche de baile suave y apasionante.

El single ya está disponible, lanzado a través de Hollywood Records y sigue a los lanzamientos de R3HAB "Feel Alive" para "SCOOB! (banda sonora de la película), y "Be Okay" con HRVY.

"Justo después de que comenzamos a trabajar en la canción, quedó claro cómo sería su sonido. Tini & Reik trajeron la energía perfecta que se puede apreciar durante toda la canción. Besame (I Need You) está siendo lanzada justo a tiempo para proporcionarle a nuestros fans las vibras de verano necesarias", expresó R3HAB

"Estoy muy emocionada de trabajar con Reik y Rehab. Me resulta muy interesante explorar nuevos estilos musicales, y Bésame definitivamente tiene un sonido especial, distintivo de otras canciones. Me siento muy honrada de colaborar con estos dos grandes artistas", dijo TINI



"Nos encanta la canción. Es súper enérgica, te hace bailar y divertirte todo el tiempo. Es una de esas canciones con las que realmente solo quieres saltar. Mirando hacia atrás, recordamos haber conocido a TINI en un concierto en Argentina cuando ella tenía 15 años más o menos. Ahora es una locura tener una canción junto a ella. Respecto a R3HAB, lo conocimos recientemente y nos encanta lo que hace. Ya hizo el remix de nuestro sencillo anterior "Si Me Dices Que Si", y nos dejó alucinados, llevó la canción a otra dimensión. Colaborar con R3HAB nuevamente es increíble", decía Reik