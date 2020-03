Tainy, lanza primer EP "The Kids That Grew Up On Reggaeton: Neon Tapes"

Foto: Referencia.

El prolífico productor y compositor Tainy, lanza hoy su primer EP como solista "The Kids That Grew Up On Reggaeton: Neon Tapes" sobrepasando todos los límites.

El EP presenta a grandes nombres como Dalex, Álvaro Díaz, Sean Paul, Cazzu, Mozart La Para, Lauren Jauregui, C. Tangana, Kali Uchis, Khea, Kris Floyd, Las Villas, Dylan Fuentes, Lennox, Justin Quiles y Llane.

"Estoy muy orgulloso de este EP porque pude colaborar con algunos de mis artistas favoritos que están haciendo grandes avances en sus países y cruzando a este, y hay mucha variedad en los tipos de música que creamos, mostrándolos en su mejor momento. Para mí es un honor darles esta plataforma y trabajar con ellos", comentó Tainy sobre el EP.

Con "The Kids That Grew Up On Reggaeton: Neon Tapes", Tainy utiliza su plataforma para destacar e introducir la nueva ola de artistas urbanos, artistas que forman parte de grandes movimientos dentro de sus respectivos países y que son poderosos jugadores en la música por derecho propio. Tainy continúa impulsando el movimiento global urbano latino al frente y ha alistado talentos como Sean Paul, Lauren Jauregui y Kali Uchis para impulsar su objetivo de hacer que este género sea global.

Cada tema está repleto de ritmos únicos que son característicos del sentido musical inigualable de Tainy y contienen una lírica perfectamente tejida dentro de cada canción.

Desde el himno de poder femenino "Malvada" con Kali Uchis y Khea hasta el histórico "Lento" que vio a Sean Paul, Cazzu y Mozart La Para unir fuerzas, Tainy demuestra que él es un verdadero creador de éxitos.

Antes del lanzamiento de su EP debut como solista, Tainy estremeció la escena musical con el lanzamiento de el primer sencillo de este proyecto, "Mera" junto a Dalex y Álvaro Díaz, que rápidamente se convirtió en una sensación viral.

Siguió este éxito con el lanzamiento del segundo sencillo "Lento", en colaboración con Sean Paul, Cazzu y Mozart La Para, tres raperos icónicos con estilos y antecedentes distintos que se unieron para crear algo que la industria de la música nunca había escuchado antes. "Lento" acumuló más de un millón de streams dentro de las primeras 48 horas de su lanzamiento digital.

Próximamente, Tainy se prepara para su primera presentación en concierto en el Festival Ceremonia que se llevará a cabo el 25 de abril en la ciudad de México.