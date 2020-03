"La Reina del Reggaeton", Ivy Queen llega a los 48 años

Foto: Referencia.

Si queremos hablar del génesis del reggaetón es imposible no referirse a algunos artistas que han marcado historia en el género. Tal es el caso de Martha Ivelisse Pesante, mejor conocida como Ivy Queen:

‘La reina, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbao’, como se ha hecho conocer en la industria musical.

Hoy este icono femenino del reggaetón celebra su cumpleaños número 48, y con ellos el trayecto de una figura musical que ha sido puesta al nivel de intérpretes como Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón en lo que a pioneros del género se refiere.

Es conocida por sus líneas lascivas y violentas en sus canciones y también por utilizar el apodo ‘Queen of Reggaeton’. Sus temas más consolidados y recordados son “La gata fiera”, “Te he querido te he llorado”, “La otra” y su gran éxito “Pa. la cama voy”, una canción autobiográfica y “Que lloren”.

Datos curiosos de la artista:

Le gusta la música salsa.

Le encanta la comida picante.

Es adicta a comprar zapatos y carteras.

Tiene adicción por las galletas con chispas de chocolates.

No lleva la cuenta de cuántos tatuajes posee.

Se crió en Nueva York.

En 1997 hizo su debut en solitario con la grabación del álbum ‘En mi imperio’ para Sony Records Internacional.

Cinco años después de no lanzar ningún álbum, Ivy apareció con ‘Diva’. Las canciones más exitosas fueron ‘Quiero Bailar’, ‘Tuya soy’, entre otras.

vy Queen estuvo casada con el también cantante de Rap Gran Omar y se divorciaron en 2005.

Queen se volvió a casar en 2012 con un coreógrafo puertorriqueño llamado Xavier Sánchez.

A sus 41 años de edad tuvo su primera hija biológica con su pareja actual.

Frente a su camino y recorrido, la artista se ha referido en varias entrevistas asegurando: “yo escogí este género porque todo el mundo me decía que no era un género de mujer, que es de hombres y que era de atorrantes y cuando a mí me dicen que no, ahí es que me pongo los pantalones en mi sitio y le meto mano.”

Además, se ha referido a la relación que ha mantenido con sus colegas del género asegurando que se ha ganado el respeto de ellos: “al principio fue difícil, pero yo los respeto y ellos me respetan… el resto fue probarme a mí misma que podría sobrevivir.”