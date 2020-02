5 Seconds Of Summer lanza nueva canción “OLD ME”

Foto: Referencia.

Hoy se estrena "Old Me", el nuevo sencillo de 5 Seconds of Summer (5SOS). Una reflexión sobre el crecimiento y el perdón, la canción es el último lanzamiento del nuevo álbum de 5SOS "C A L M", que saldrá a través de Interscope Records el 27 de marzo.

El vocalista principal Luke Hemmings dice: “Old Me lleva un espíritu juvenil y sigue la narración de la vida de una persona joven que crece, para bien o para mal. Cada decisión que tomamos, ya sea correcta o incorrecta, nos ha llevado a ser los hombres de los que estamos orgullosos de ser hoy.

"Fuimos arrojados al ojo público a una edad temprana y nos tuvimos el uno al otro en un momento confuso. A veces es importante mirar hacia atrás para apreciar el viaje que hemos realizado juntos ".

La única banda en la historia que vio sus primeros tres álbumes de estudio ingresar al Billboard 200 en el número 1, 5SOS ha vendido más de 9.6 millones de unidades de álbum equivalentes y ha vendido más de dos millones de entradas para conciertos en todo el mundo, sus canciones ahora superan los siete mil millones de reproducciones.

Además, se han ganado una serie de prestigiosos premios a lo largo de los años, incluido un American Music Award, un People's Choice Award, dos iHeartRadio Music Awards, ocho MTV European Music Awards, cinco ARIA Awards, dos APRA y dos MTV Video Music Premios.