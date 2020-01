Justin Bieber lanza su nuevo sencillo “Yummy”

Foto: Referencia.

La superestrella mundial ganadora de un Grammy, Justin Bieber entregó un regalo de nochebuena a sus fanáticos con el anuncio de su nuevo sencillo "Yummy", el cual se estrenó este viernes 3 de enero, como la primera pista anticipada de su próximo álbum de estudio.

En el transcurso de sus carrera, Bieber ha acumulado más de 50 mil millones de transmisiones y más de 60 millones de álbumes equivalentes en todo el mundo.

Mientras espera la llegada en 2020 de su quinto álbum de estudio, Bieber vuelve a dominar las listas, ya que su reciente colaboración con Ed Sheeran "I Don´t Care" alcanzó el #1 en 26 países de todo el mundo, Billie Eilish´s "Bad Guy", con un poco de ayuda de un remix de Justin Bieber, alcanzó el #1 en los Estados Unidos y "10,000 Hours" con Dan + Shay se convirtió en el debut más alto en la lista de canciones country en la historia de Billboard Hot 100.

En 2017, el éxito global liderado por Justin "Despacito Remix" rompió récords de transmisión y se convirtió en el video más visto de todos los tiempos.

"Purpose" debutó en el #1 en más de 100 países de todo el mundo y obtuvo una nominación al Grammy en 2016 por Álbum del Año, rompió récords mundiales de transmisión y arrojó tres sencillos consecutivos en #1 en los Estados Unidos: "What Do You Mean", "Sorry" y "Love Yourself", que recibió una nominación al Grammy por Grabación del Año.

Justin Bieber, cuya carrera se lanzo en 2009 con el éxito mundial RIAA 5X-Platinum "One Time", es el primer artista en alcanzar más de 10 mil millones de visitas en vevo. En 2014, Twitter lo clasificó como el #1 más tuiteado.

Ha lanzado cinco álbumes #1 hasta la fecha y ha protagonizado dos películas: "Never Say Never" (2011) y "Believe" (2013).