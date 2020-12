China se prepara para producción masiva de vacunas anti Covid-19

China se prepara para producción masiva de vacunas contra COVID-19 / Fotografía: Pixabay

BEIJING, 16 dic (Xinhua) -- El desarrollo de vacunas de China contra la COVID-19 ha entrado en la "recta final", y el país está preparándose para la producción masiva de las vacunas contra la COVID-19, informó un funcionario de la Comisión Nacional de Salud (CNS).

La evaluación de una vacuna requiere una serie de indicadores exhaustivos, de los cuales la seguridad, la eficacia, la accesibilidad y la asequibilidad son los más importantes, dijo Zheng Zhongwei, un funcionario de la CNS.

China ha adoptado cinco enfoques tecnológicos en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, y 15 vacunas han entrado en fase de ensayo clínico, de las cuales cinco se encuentran en los ensayos clínicos de fase 3.

China está promoviendo científica y rigurosamente los ensayos clínicos de la fase 3 de las vacunas contra la COVID-19 y realizando el examen y la aprobación en estricto cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los estándares técnicos reconocidos internacionalmente para garantizar que las vacunas sean seguras, eficaces y puedan resistir la prueba del tiempo, añadió Zheng.

Las cinco vacunas de la fase 3 de los ensayos clínicos incluyen dos vacunas inactivadas desarrolladas por el Grupo Nacional de Biotecnología de China afiliado a Sinopharm, una vacuna inactivada desarrollada por Sinovac Biotech, una vacuna vectorial de adenovirus desarrollada por la Academia de Ciencias Militares y CanSino Biologics Inc. y una vacuna recombinante de subunidad desarrollada conjuntamente por Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. y el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de China.

Epidemia controlada

China producirá 600 millones de dosis de vacunas contra Covid-19 hasta Año Nuevo chino y promete "gran anuncio" en máximo dos semanas.



Lea Noticias de China No.30: https://t.co/eNKf4a08k6 pic.twitter.com/zdUdoAtAWO — Qiao Collective (@qiaocollective) December 16, 2020

Como la epidemia ha sido controlada eficazmente en China, el país ya no reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo los ensayos clínicos de fase 3. Estos se están llevando a cabo en el extranjero, lo que también genera algunas dificultades y desafíos, según Zheng.

China autorizó el uso de emergencia de las vacunas contra la COVID-19 en junio, informó la agencia de noticias china XINHUA.