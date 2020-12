Moscú lista para vacunación a gran escala, dice alcalde

Capital rusa lista para vacunación a gran escala, dice alcalde / Fotografía: Pixabay

El alcalde Moscú, capital de Rusia, Sergei Sobyanin, expresó en una reunión del Presidium del Consejo de Coordinación del Gobierno para combatir el coronavirus, que el sistema de salud está listo para la vacunación a gran escala.

Sobyanin precisó que con el inicio de la vacunación masiva de la Sputnik V el pasado 5 de diciembre, unas 2.000 personas ya han sido vacunadas en la capital, resaltando que "ahora, por supuesto, depende de los desarrolladores y fabricantes".

De igual forma, refirió que "espero que recibamos más vacunas en las próximas semanas y, por supuesto, ampliar los grupos de riesgo que incluiremos en prioridad para la vacunación contra el coronavirus".

Moscú comenzó a administrar el sábado la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a través de 70 clínicas de la capital a los grupos más expuestos, marcando la primera vacunación a gran escala del país contra la enfermedad.

En entrevista a medios de prensa locales, el alcalde comentó que "en perspectiva, tenemos que vacunar a seis o siete millones de personas".

Los residentes de la capital pueden hacer una cita para la vacunación en un sitio digital habilitado al efecto, si tienen entre 18 y 60 años de edad, no tienen enfermedades crónicas, no participaron en los ensayos clínicos de la vacuna y no han sido vacunados en los últimos 30 días, informó Telesur.

¿Qué es la COVID‑19?

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.