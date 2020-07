Declaran "emergencia de la categoría más alta" en Corea del Norte

Foto: Pobladores de Kaesong utilizando mascarillas. / Marca

Las autoridades norcoreanas declararon la "emergencia de la categoría más alta" en relación a la "amenaza de un desastre fatal y destructivo" en la ciudad de Kaesong tras los reportes sobre la detección del primer caso de coronavirus en el país, según informa este miércoles la Embajada de Rusia en Corea del Norte.

Los diplomáticos informaron que se les recomendó no abandonar Pionyang y no realizar viajes alrededor del país, así como no realizar reuniones masivas, abstenerse de visitar lugares públicos muy concurridos y no caminar por la ciudad en compañía de más de 4 o 5 personas.

Frontera del sur del país cerrada

Este pasado martes 28 de julio, Corea del Norte puso en cuarentena a la ciudad de Kaesong, ubicada en la frontera sur del país, donde la semana pasada se registró el primer caso del COVID-19 en suelo norcoreano.

De tu interés: Hong Kong refuerza las restricciones contra el coronavirus

"Se desarrollan con rigor el bloqueo total y la separación por distritos y por regiones de la ciudad de Kaesong, el aislamiento y examenes médicos", indicó la agencia estatal KCNA, detallando que a los médicos de la ciudad "han sido suministrados con equipos de examen, trajes de protección, tapabocas, termómetros" y otros materiales y medicamentos.

Mientras tanto, dentro de la zona bloqueada la población debe respetar las "demandas profilácticas de ponerse mascarilla y lavarse las manos" mientras las autoridades sanitarias intensifican el rastreo del virus en la ciudad, de alrededor de 300.000 habitantes.

Las autoridades del país "toman las medidas sustanciales para suministrar suficientes alimentos, artículos sanitarios y combustibles a los habitantes" de la localidad, según señala la agencia.

El primer caso de coronavirus detectado en Corea del Norte se registró el pasado sábado. Según la información oficial, se trata de un individuo que regresó a la patria de manera ilegal tras huir al Sur en 2017 y que ya ha sido puesto en cuarentena. Como respuesta, Pionyang decretó una emergencia máxima en todo el territorio nacional.