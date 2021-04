Lago de lava en el Volcán Masaya, principal atractivo para las familias / FOTO / TN8

Muchas familias decidieron pasar este domingo contemplando uno de los espectáculos naturales más impresionantes del país: el Volcán Masaya.

A tan solo 22 kilómetros del centro de Managua, se ubica este Parque Nacional, el mas grande del país, que tiene por principal atractivo un lago de lava, que se podía apreciar perfectamente este domingo y que es el principal motivo por el cual llegan nacionales y extranjeros.

"Ya habíamos venido antes, hace unos 10 años atrás y quise venir otra vez porque está tranquilo el día para venir, vimos bien calmo y los niños necesitan salir un ratito. Impresionante siempre el lago de lava. No hay como nuestro país", dijo la señora Dora Obregón, quien llegó en compañía de su familia al lugar desde el municipio de Mateare.

"Vine con mi familia porque quisimos dar una vuelta y apreciar las cosas nuevas que han hecho porque tenía ya años de no venir y está bien recreado, y el lago esta muy tremendo, para asustarse un ratito", compartió por su parte la señora Rosario Rodríguez, habitante de El Crucero.

#Nicaragua | El Parque Nacional Volcán Masaya fue un lugar muy visitado por los nicaraguenses este domingo.



Las familias quisieron recorrer senderos y apreciar el lago de lava, un atractivo natural único en el mundo. pic.twitter.com/yQVeH6XEd6 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 18, 2021

Pero además el Parque Nacional ofrece espectaculares vistas y majestuosos senderos para apreciar de una mejor forma este volcán, cuyo principal cráter tiene 500 metros de ancho y 200 metos de profundidad, desprendiendo gases y fumarolas activas que se confunden con las nubes debido a la altura de este volcán activo.

"Queríamos pasar una tarde amena aquí en un lugar maravilloso como es el Volcán Masaya que es parte de nuestra tierra. Andamos disfrutando del paisaje ya que teníamos rato de no venir", expresó el joven Jesús Pérez.

"Quería venir a conocer, es la primera vez que vengo y me pareció muy lindo. Me ha gustado el volcán y quería ver la lava, la vista el paisaje me parece muy lindo", puntualizó Suyeling Blandón.

El Parque Nacional Volcán Masaya está abierto todos los días de 8:00 am hasta las 7:00 pm. Los costos de ingreso son de 50 córdobas para los nacionales y 150 para extranjeros.

