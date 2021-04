Ángel, un joven masatepino sin límites para lograr sus sueños / FOTO /TN8

Ángel es un joven de 24 años con discapacidad visual, pero esta condición no lo ha limitado para ir materializando sus sueños. En los últimos meses se ha dedicado junto a su esposa a la crianza de aves, de ahí que nació otra idea para beneficiar a su comunidad en San José Masatepe, pero que también simboliza desarrollo económico.

Con la crianza de pollos para Ángel también llegó una nueva meta, contar con una distribuidora de productos dirigidos al sector agropecuario. Hoy está a punto de dar el primer paso con el apoyo del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

"Primeramente le doy gracias a Dios y al comandante Daniel que me ha dado este apoyo, fue algo que tenía la idea pero talvez por la facilidad económica no lo había podido lograr, pero a través del MEFCCA he tenido ese apoyo que me impulsa a seguir adelante", relata Ángel Martínez.

"Yo empecé con diez pollitos y me gustó el negocio, ya después de eso tuvimos acercamiento al Ministerio de Economía Familiar y actualmente estoy trabajando con 150 pollos", Martínez.

Proyecto de vida

Ángel sabe que el esfuerzo y dedicación son una de las virtudes con las que llegará a la meta su y esposa forma parte de este importante proyecto de vida.

"Mi proyecto es hacer una mini distribuidora de vender alimentos para todo tipo de aves, de animales y vitaminas, todo tipo de enceres, pues me siento muy contento porque es una idea que tenía desde hace mucho tiempo. Sí lo soñaba pero nunca lo imaginé que se fuera a hacer realidad. Un futuro que yo lo miraba largo, pero hoy lo tengo cerca en mis manos", enfatiza Ángel.

"Está siendo capitalizado a través del Ministerio de Economía Familiar con miras de dar inicio a un negocio diversificado, además de la granja avícola como él decía su sueño, también es poner una pequeña comercializadora de alimentos vinculados también con vitaminas, implementos avícolas y aquí tenemos el capital semilla que la Ministra Justa Pére le ha enviado personalmente después de una visita que le hizo. Quedo entusiasmado con todos esos sueños que tiene Ángel Sebastián", dijo Francisco Chamorro, Delegado del MEFCCA en Masaya.

Ángel Sebastián recibe el acompañamiento del Ministerio de la Economía Familiar desde financiamiento, capacitación sobre técnicas de manejo de aves y cortes de carne entre los planes para establecer su negocio está el apoyo con la imagen corporativa, promoción de las redes sociales y un local en la cabecera comarcal de San José en el municipio de Masatepe.