Brigadas médicas responden a necesidades de pacientes en Managua

Foto: Atención médica en Managua / TN8

Nicaragua ha puesto en marcha un exitoso programa de salud que se denomina "Mi Hospital En Mi Comunidad", con el fin de atender a los pacientes que presentan enfermedades y que se les hace difícil acudir a un centro de salud o bien a un hospital.

"Damos gracias a Dios, es una bendición que el Gobierno esté trabajando para las necesidades del pueblo. Yo como pobre no puedo darme el lujo de irme a una clínica y pasaba por aquí, (Villa Argentina); yo soy de Malacatoya, (Granada) y es una coincidencia porque estaba enferma con dolor en el hígado y voy a aprovechar esta feria", manifestó la pobladora Adelina Sánchez.

Dentro de las especialidades que se brinda en estas clínicas móviles están: odontología, pediatría, ginecología, medicina interna, realización de Papanicolaou, se les aplica vacuna y se les entrega al finalizar la consulta su respectivo medicamento.

Para montar estas ferias de salud, el SILAIS en cada departamento organiza una jornada, envían un furgón equipado con lo necesario para atender a los pacientes y los líderes de los barrios se encargan de invitar a los pobladores.

Salud para las familias

"Aprovechando la oportunidad que el Gobierno nos puso una móvil para la gente más desprotegida que somos nosotros los más pobres, de todos que somos los que no tenemos el dinero para ir a una clínica. Mi consulta es por diabetes e hipertensión, que si yo no tengo dinero no voy a una clínica privada, pero aquí las consultas son gratis", afirmó Don Mario Zamora Peña.

En esta temporada de verano, con el viento y el polvo, se producen muchas enfermedades sobre todo las respiratorias y diarreas, por lo que los niños y niñas también son afectados y se requiere de una atención oportuna y necesaria.

La salud es gratis en Nicaragua desde el 2007, cuando asumió la presidencia el Comandante Daniel Ortega Saavedra.