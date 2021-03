Vacunación contra el COVID-19 a personas con problemas cardíacos en Managua

Foto: Vacunación a pacientes con problemas cardíacos en Managua / TN8

Las autoridades del Ministerio de Salud pública de Nicaragua, iniciaron este miércoles 24 de marzo la vacunación voluntaria para evitar el coronavirus y se hizo a pacientes que tienen problemas cardíacos.

"Yo soy crónica, padezco de azúcar, del corazón y la presión alta. Esta vacuna me viene tremendo, gracias a mi presidente Daniel Ortega y a la Vicepresidente Rosario Murillo, que son los que se acuerdan de todos los pobres y me siento muy feliz. A seguir viviendo unos cinco años mas, y estoy esperando la segunda dosis que me la programaron para el 14 de abril", afirmó Rafaela Martínez, habitante del barrio El Recreo en Managua, quien recibía su vacuna en el centro de salud Altagracia, Distrito III de Managua.

Lee también: Hospital de San Carlos contará con nuevos equipos para la atención

Autoridades de salud habían anunciado que el 24 de marzo finalizaba la vacunación voluntaria para prevenir el COVID-19 en personas con problemas renales, es decir a quienes se les hace hemodiálisis.

"Esta vacuna viene ayudarnos a tener una mejora en calidad de vida y evitar que nos compliquemos con esta situación que se vive a nivel mundial y muchos de los compañeros que se nos han adelantado, y veo que es un gran esfuerzo del Gobierno para que no nos compliquemos", afirmó la pobladora Zulema Canales.

Más vacunación

Además recordó que es importante tomar en cuenta todas las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla, lavarse las manos, no estar aglomerado y además mantener siempre a manos el alcohol.

Foto: Vacunación a pacientes con problemas cardíacos en Managua / TN8

La Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que durante esta Semana Santa, se estará vacunando a más de 170 mil pacientes con las vacunas Covishield donadas por India y por el mecanismo COVAX.

"Se iniciará la aplicación de la primera dosis a 170 mil hermanos y hermanas con padecimiento de corazón y de los programas oncológicos, también para personas de 60 años o más", dijo Murillo.

Esta primera parte de la vacunación se incluyó a pacientes de hospitales públicos y privados.