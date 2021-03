Construyen vivienda digna a familia que perdió todo tras incendio en Managua

Foto: Iniciaron las primeras obras para la construcción de la vivienda/TN8

A pesar de haberlo perdido todo Doña Karla Patricia Presly Henry, nunca perdió la fe y las esperanzas que Dios daría una respuesta a su tragedia de quedar en la intemperie al quemarse su vivienda, esto en la primera etapa de Villa Dignidad.

A primeras horas de este miércoles, iniciaron las primeras obras para la construcción de una vivienda digna, gracias al Gobierno a través de la alcaldía de Managua, quien dio una respuesta rápida.

“Un día más de vida Dios me está regalando, y que tres de mis nietos los iba a perder quemados, pero Dios no lo permitió y me dio fuerza para sacarlos, le doy gracias a mi Señor que le tocó el corazón al Presidente de ayudar a los más necesitados, muy agradecido con Dios y el Gobierno que el Señor los siga bendiciendo para que sigan bendiciendo a los pobres”, dijo Doña Karla Patricia Presly.

“Gracias a Dios que tocó los corazones y hay que reconocer que la respuesta a esta casa fue inmediata, es de agradecer por esta oportunidad”, dijo María Alvarado, vecina de la afectada.

Ayuda

Ahora tendrá un techo, sin embargo el incendio la dejó de brazos cruzados y apela a la ayuda de sus vecinos y los televidentes.

“Quedamos sin ropa, sin zapatos, sin chinelas, sin trastes, sin cama por que se nos quemaron y dormimos en el suelo, que si Dios toca el corazón de alguien que sea la alabanza y la bendición de Dios”, finalizo Presly entre lágrimas mientras abrazaba a su nieta de 5 años, quien se salvó de morir quemada.

Cualquier ayuda a esta humilde familia puede dirigirse a la primera calle en la primera etapa de Villa Dignidad, en el Distrito VI, Managua o bien llamar al número de teléfono 89967726, recuerde que manos que dan jamás estarán vacías.