Llevan atención médica a través de clínica móvil a barrio Frawley de Managua

Atención a pacientes en feria de servicios médicos del barrio Frawley, Managua / Fotografía: Geovanny Barrera-TN8

El Ministerio de Salud (MINSA) realizó este lunes una feria de servicios médicos en el barrio Frawley, ubicado en el Distrito lll de Managua donde atendieron a niños y personas adultas con distintos padecimientos.

La doctora Cintia Cruz, pediatra del centro de salud Altagracia brindó detalles de la atención especializada que se le garantizó a las familias.

"Hoy estamos atendiendo las especialidades de medicina general, pediatría, consulta ginecológica, odontológica, ultrasonidos pélvicos, obstétricos, abdominales, prostático, etc. Se está vacunando a niños y se les está entregando su respectivo medicamento de forma completa", precisó.



Por su parte, doña María Mendoza, habitante de este sector manifestó su agradecimiento a las autoridades por la atención de calidad que acercan hasta sus hogares.

Te puede interesar: Brigadistas eliminan criaderos de zancudos en el Distrito I de Managua

"Para mi es una bendición que nunca antes habíamos tenido como lo tenemos ahora con nuestro presidente… Muy feliz que nos tomen en cuenta y nuestro derecho sea restituido. Muchas gracias por darnos a nosotros los medicamentos porque a veces no tenemos para comprarlo", comentó.

Otra de las pacientes atendidas fue la señora Norma del Socorro Chávez quien manifestó que obtuvo una atención buena y rápida. "Me andaba haciendo un ultrasonido ahorita porque ando problema en el hígado, y pues agradecida con el gobierno porque se me hace más rápido y me ahorra tiempo que llegue la unidad de salud hasta nuestros hogares", concluyó.

Salud gratuita

Medicinas que reciben los pacientes en las jornadas de salud / Geovanny Barrera-TN8

Trabajadores de la salud además de brindar una excelente atención a la población, por mandato del gobierno de Nicaragua a través del MINSA, entrega medicamentos totalmente gratis.

Estas ferias de la salud se realizan muy a menudo en los diferentes barrios y departamentos del país, ya que le facilitan a las familias tener una buena atención médica en las cercanías de sus hogares y no tendrán que ir hasta un hospital o centro de salud.