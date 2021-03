Vivienda digna llega para una familia del barrio Germán Pomares, Managua

Foto: Nueva vivienda digna en Managua / TN8

Después de 40 años el deterioro de la infraestructura domiciliar de Jacoba Guardado se convirtió en un peligro para ella y su familia, este martes la Alcaldía de Managua resolvió la problemática que se agravaba en período lluvioso para estos ciudadanos habitantes del barrio Germán Pomares.

A través del programa Vivienda Digna 12 familias han sido beneficiadas en este barrio del Distrito V.

"Gracias al respaldo que siempre da Taiwán al pueblo de Nicaragua y gracias a esa mano amiga que siempre tiende el Comandante Daniel y la Compañera Rosario a todos los nicaragüenses. Ayer se estaban entregando 100 viviendas del programa Bismarck Martínez, hoy martes sigue el Gobierno del Comandante Daniel entregando viviendas a los nicaragüenses", señaló el vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales.

La coordinación de líderes territoriales del sector fue clave para que las autoridades conocieran la situación de esta familia compuesta por dos adultos y tres niños, uno de ellos con discapacidad.

Apoyo para la familia capitalina

"Ya estaba todo desbaratado, si no caía por la misericordia de mi Padre; pero ya estaba mal ella (la casa), de viaje, ahora pues feliz porque no me voy a mojar gracias a mi Dios y a él, al Presidente", aseguró con emoción la protagonista que habitará bajo un techo seguro con su hija y tres nietos.

Los vecinos y amigos de Jacoba Guardado compartieron con ella la alegría de recibir de manos de las autoridades de la municipalidad y la embajada de Taiwán las llaves de su nueva vivienda.

"Tantas familias que se han beneficiado de este proyecto, con una casa digna se transforma la vida para todos los miembros de la familia, ya le genera la esperanza y por todo eso yo creo que es la mayor satisfacción que tenemos de acompañar este proyecto, este proyecto de amor a las familias humildes, a las familias necesitadas, de ese apoyo del Gobierno", manifestó Jaime Chin Mu Wu durante el acto cultural de entrega.