Bomberos refuerzan sus conocimientos en rescate de personas en escombros

Foto: Capacitación para bomberos en Managua / TN8

Un torrencial aguacero provocó un deslizamiento de tierra que dejó una vivienda soterrada con una persona atrapada entre los escombros, este fue el escenario que este miércoles la Unidad Canina de Rescate (UCR) junto a la Unidad de Búsqueda y Rescate (UBR) utilizaron para realizar un ejercicio demostrativo de búsqueda, localización y marcaje de víctima con vida.

El guía soltó entre los escombros a uno de los canes y este recorrió la zona y en un tiempo mínimo de un minuto con sus ladridos logró pararse sobre donde estaba la víctima sepultada, dando así paso a los miembros de la unidad de búsqueda y rescate de extraer a la víctima, estabilizarla y después llevarla a un centro hospitalario.

“Simulamos un deslave y dicha tragedia se pasó llevando una vivienda donde se suponía estaban personas atrapadas, efectivamente se realizó la búsqueda con el can y fue positiva, y se logroórecuperar con vida”, dijo el teniente Ricardo Linarte, de la UCR.

“Parte de la formación continua, hoy unos 20 compañeros participaron demostrando a las familias que estas dos unidades son especiales de los Bomberos Unificados, capacitados ante cualquier situación de emergencia; vimos como el can logró identificar donde estaba la víctima y se procedió a su extracción con vida”, dijo el comandante de regimiento Daniel Vado, director de la Academia Nacional de Bomberos.

Capacitación a bomberos

La práctica se realizó este miércoles, en la academia, como parte de la capacitación constante de Bomberos Unificados, principalmente la unidad canina de rescate donde se logra salvaguardar vidas.

“Preparar este can es un proceso largo, desde que tienen un mes se realiza la selección porque no todos los canes y razas son aptos para la especialidad, después sigue la sociabilización que consiste en la relación del perro con el guía para que se forme después la unidad canina y después otra etapa, que le llamamos actividad pasiva a corta y larga distancia, y así sucesivamente hasta que el can ya tenga desarrollado todos los reflejos necesarios”, dijo el teniente Ricardo Linarte.

La Unidad Canina de Rescate cuenta con 14 canes utilizados para la localización de víctimas con vida, sepultados ya sea en minas, en espacios confinados, estructuras colapsadas, derrumbes o deslaves.