Alta costura abre nuevo espacio en Managua

La alta costura tiene un nuevo espacio en Managua, el diseñador de mises y certámenes internacionales Eddwins Ra Mendieta decidió abrir las puertas de su atelier en la colonia Ciudad Jardín, desde donde crea atuendos bajo un concepto de elegancia y sobriedad.

Este diseñador que se ha destacado en la creación de vestidos de fantasía para las misses de varios países del Caribe y Centroamérica, Nicaragua además de ser su tierra natal es el lugar perfecto para concretar sus proyectos.

"Es un país que está creciendo, hay materia prima que se puede trabajar y he logrado conseguir establecer un sistema de diseño donde pueda incursionar en lo que es la alta costura con la ropa casual; una línea ilimitada de tres o cuatro piezas para las mujeres que quisieran ser únicas en su manera de vestir que no vayan a encontrarse otra prenda igual en la calle, en la fiesta, en cualquier parte porque es exclusivamente para ella", expresó Eddwins Ra Mendieta.

Ra Mendieta se encuentra trabajando en varias colecciones, la propuesta para el verano 2021 se perfila en lo clásico y estará lista para el próximo 14 de febrero.

"Aquí encontramos lo que es casual, trajes de noche, trajes de 15 años, trajes de novia es lo que ofrezco lo que estoy pensando en este momento es continuar con la línea de blanco en manta hindú, egipcia, transparencia en encaje, estamos trabajando en eso tengo un equipo de costurera, yo hago el patrón, hago el primera pieza y después hacemos el resto con las costureras", explicó.

El plan a futuro es ampliar su línea al diseño de calzado de manera concreta puesto que ya trabaja con algunos artesanos de Masaya.

"Siempre me ha encantado el calzado más adelante también quiero hacer entrada en lo que es cosmetología que sea un perfume con mi propio nombre, en el calzado siempre me ha gustado, he diseñado para compañías anteriormente en lo que es accesorio y calzado era parte de eso", sostuvo el diseñador.

Sistema de diseño

Para este diseñador las redes también son una plataforma importante para mostrar su trabajo.

"Lo que muestro redes sociales es lo que tengo en la tienda como no puedo ofrecer mercadeo por ahí porque es línea limitada no puedo ofrecer tallas porque quizás no las tenga, lo que quiero es que la gente vea lo que yo fresco y vengan al local y trabajamos con ellos", señaló.

La tienda física de este diseñador que lleva 30 años en el mercado de la moda está ubicada de donde fue la ITR media cuadra abajo.