Una nueva oportunidad de vida con la entrega de la casa 346 en Managua

Foto: Vivienda solidaria en comarca de Managua / TN8

Mayra de los Ángeles Membreño Suárez, habitante de la comarca Félix Pedro Chavarría, en el Distrito I de Managua, recibió las llaves de su vivienda solidaria de parte de las autoridades de la Alcaldía de Managua y de la sede diplomática de Taiwán.

Esta es la casa 346 que se entrega en Managua a familias afectadas por lluvias, dando respuesta oportuna a las necesidades de cada persona.

Te interesa: Nicaragua emite recomendaciones ante frente frío en diciembre

"Me siento muy feliz de tener esta casa, las lluvias me destruyeron la antigua vivienda pero ahora me construyeron esta casa. Lo veo como un regalo de Navidad que llega a buena hora, me siento muy feliz viviendo en una casita nueva. Antes la casa era de plástico", dijo Doña Mayra.

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, anunció que se continuará apoyando a más familias.

"Mira la vivienda digna que se acaba de concluir en la comarca, hoy ya se han entregado ocho viviendas en esta zona y anteriormente. Es una zona en la que viven más de 1 mil 500 compañeros y compañeras", dijo Armas.

Foto: Vivienda solidaria en comarca de Managua / TN8

Solidaridad y apoyo incondicional de Taiwán

De forma decidida Taiwán apuesta por mejorar las condiciones de vida de las familias de Nicaragua.

"Hemos entregado el quinto desembolso de 200 mil dólares para apoyar el gran proyecto, de esos son 76 familias beneficiarias del proyecto igualmente como hoy día nos vamos a llegar a la casa de la hermana Mayra, una casa digna que entregamos", dijo el embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.