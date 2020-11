Entregan medios recolectores de desechos sólidos a los distritos de Managua

Foto: Flota recolectora domicilar de la Alcaldía de Managua / TN8

La Alcaldía de Managua (ALMA) a través de la dirección del medio ambiente ha ejecutado diversos proyectos para ir mejorando las condiciones de los capitalinos.

Este jueves entregaron una flota recolectora domiciliar para la limpieza en las principales zonas de la ciudad.

"Nosotros hemos aumentado en zonas turísticas a través de equipos, en este caso son unos carritos recolectores que tienen una capacidad de 0.5 metros cúbicos de materiales", dijo la edil capitalina, Reyna Rueda.

Se entregaron 100 carritos recolectores de desechos sólidos en los siete distritos de la capital, para mantener la limpieza en las principales vías.

"Estos carritos van a estar ubicados sobre todo en las zonas turísticas, todo lo que es la Avenida de Bolívar a Chávez, la parte del Paseo Xolotlán y en los distritos en las vías principales", manifestó Reyna Rueda.

La inversión de estos medios es de 2 millones de córdobas como parte de las acciones que pone en práctica la alcaldía.

Características

Estos medios cuentan con dos depósitos divididos en los desechos sólidos y que los operadores realizarán un trabajo más agil y contribuirá a su salud, además, tienen una durabilidad entre 10 a 15 años.

"Hemos brindado una capacitación a nuestros trabajadores para que tengan un mejor conocimiento en la división de los desechos y le hacemos el llamado de corazón a la población: no tiremos la basura donde no está autorizado, no estar tirando también de los vehículos, en las avenidas principales; por que esto será una contribución a la salud", concluyó la alcaldesa de Managua.

El compromiso medio ambiental que tiene Nicaragua es algo que toma muy en serio el Gobierno, por ello desarrolla acciones que van de acuerdo a un país limpio, así como también la regulación de la obtención de recursos naturales para que no se quite el verdor de esta tierra.