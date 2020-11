Creaciones Campos: emprendimiento amigable con la naturaleza

Foto: Emprendimiento Creaciones Campos / TN8

Un emprendimiento en Nicaragua está obteniendo buenos resultados por tener métodos de reciclaje y amigables con la madre tierra.

Wilber Campos, propietario de Creaciones Campos, es un artista que desde hace 22 años se dedica a la creación de pinturas y piezas de arte con materiales reciclados, creando así bellas pinturas, muebles de madera de gran calidad y otras obras de arte.

"Consiste en la elaboración de artes decorativas, a través de los muebles, la pintura y utensilios para el hogar como por ejemplo; lámparas o para dispensador de agua, todo tipo de cosas con material reciclable. Las mesas y lámparas de noche tiene que ser con material reciclado, cuidando la calidad en la técnica y darle al consumidor un producto bello de calidad", manifestó Wilber Campos, propietario del negocio.

Decoración distinta del hogar

Este emprendimiento se muestra como una nueva alternativa para decorar tu hogar con artículos de calidad y llamativos, atendiendo al público en general en su establecimiento ubicado en el barrio Monsenor Lezcano, del portón del Cementerio General, tres cuadras y media al sur o bien en el Parque de Ferias, cada fin de semana.

"Ha sido un apoyo fabuloso, por que antes de eso no había ninguna institución que nos brindara la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, yo me siento alegre porque el MEFCCA me ha brindado un apoyo excelente", sostuvo el emprendedor.

"Gracias a este Gobierno y su apoyo he podido sacar a mis hijos adelante con este negocio", añadió.

Creaciones Campos es un negocio que oferta una variedad de artículos, piezas de arte y muebles para la decoración del hogar, todo esto con materiales de calidad, que garantizan una extendida vida útil.

Esta es una muestra de que el Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA) continúa de cerca apoyando a emprendedores del país.

