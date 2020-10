Fuertes lluvias causan inundación en vivienda de Tipitapa. FOTO: TN8

Las fuertes lluvias que cayeron la madrugada de este sábado en el municipio de Tipitapa causó inundación en una humilde vivienda del barrio Noel Morales mejor conocido como "La Bocana", los habitantes de la vivienda aseguran que cada vez que llueve tienen que estar sacando el agua del patio y de la misma vivienda.

"Mi peor temor es la salud de mis dos pequeños hijos; uno de seis años y el otro de un año, ahorita ellos están con calentura y gripe, me da miedo que su salud se empeore por los zancudos que aquí abundan. Este problema lo tengo desde que mi vecina construyó un muro hace un par de meses, aquí antes llovia normal y el agua se escurría, pero hora que está el muro el agua no tiene salida, es más aquí se emposa. El agua de todo mis vecinos cae en mi patio y cuando llueve mucho se me mete a la casa", manifestó Aryeris Díaz Romero, dueña de la humilde vivienda.

Te recomendamos: Familias de Sabana Grande contentas al recibir calles nuevas

"Hago el llamado a las autoridades correspondientes para que me ayuden con este problema que hablen con la dueña del muro para que haga un orificio y permita la salida del agua que al final no cae ni en su patio termina en el lago, he hablado con ella y a mi no me hace caso. La dueña del muro es nueva de vivir en este barrio y tengo la fe en Dios que ella reflexione y dé salida al agua" señaló la afectada Aryeris Díaz Romero.

Fuertes lluvias causan inundación en vivienda de Tipitapa. FOTO: TN8

"Como vecina me da pesar ver su situación porque ella tiene que estar sacando agua de la vivienda y a la vez estar atenta a sus dos hijos. Muchas veces les ayudo a sacar el agua, a veces hasta tengo que cuidarle a sus hijos, lo hago por humanismo y esta situacion se repite cada vez que llueve manifestó", Leyla Carrión, vecina de la afectada.

El barrio Noel Morales, La Bocana en los últimos años ha sido muy afectdo por las lluvias. Los habitantes agradecen a Dios porque en los últimos ocho años solo se han reportado anegaciones en viviendas daños menores, sin embargo las autoridades del COMUPRED de Tipitapa están en constante monitoreo de las lluvias y están atentos a los 37 puntos críticos que existen a nivel municipal.