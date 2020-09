Clínica de medicina natural brinda atención a adultos mayores en Managua

Foto: Atención de calidad en clínicas de medicina natural / TN8

En la clínica de medicina natural y tradicional, ubicada en el Parque Las Madres, se inauguró una nueva metodología de atención a adultos mayores para dar respuesta a sus necesidades.

"La atención acá en la clínica es a partir de los 50 años de edad. Tenemos ciertos casos especiales que se atienden como emergencia crítica, como pacientes extremadamente enfermos que no pueden caminar por problemas de columna, entonces también los atendemos con su epicrisis", expresó este martes la doctora Xochilt Rojas.

Esta clínica de medicina no convencional abrió sus puertas hace dos años, durante los cuales, aproximadamente, han brindado un total de 1 mil 300 consultas y atención especializada a los pacientes que asisten al lugar.

Atención de calidad

"En estos dos años nosotros hemos atendido 4 mil 320 hermanos y hermanas con los diferentes diagnósticos. Nosotros estamos hablando de 16 mil 900 terapias aplicadas, son terapias milenarias orientales de muchos años que se han aplicado como ventosa, acupuntura, lo que ha venido a aliviar enormemente a estos hermanos", compartió la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

Actualmente, la clínica solo atiende a personas de la tercera edad, a los que brindan variedades de terapias; dependiendo de la patología que presenten.

"Me gusta toda la atención, me dan mis medicamentitos y me siento bien gracias a Dios y le pido todo el tiempo que nos dé salud de todo corazón", mencionó la paciente Aura Lucrecia Rayo.

La clínica atiende a adultos desde los 40 años para en adelante, a los que les brindan una atención gratuita, con el objetivo de que mejoren su salud.