Bertha Vallecillo con 100 años de edad es el tesoro vivo de Managua / TN8

Con las mañanitas, un ramo de flores y un riquísimo pastel, así festejaron autoridades de la Alcaldía de Managua los 100 años de doña Bertha Genara Vallecillo Morales, en su vivienda en la Comarca Las Jagüitas.

Doña Bertha quien nació en 1820, es ganadora consecutiva de diez concursos de altares de la purísima Concepción de María (2009-2019).

Con lucidez y mucha alegría recuerda cómo año con año se preparaba con su familia

“Todos los años a como pueda celebraba, pero este año con esta peste no podía, pero una bisnieta me mando para hacerla porque yo no pensaba hacerlo", decía emocionada mientras rendía las gracias por el emotivo festejo.

#Nicaragua | La señora Bertha Genara Vallecillo Morales, hoy festeja sus 100 años de vida pic.twitter.com/X1BPKWCQWI — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 19, 2020

La alcaldesa Reyna Rueda de manera especial le dio las felicitaciones enviadas por el presidente comandante Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo a lo que doña Bertha recordó con gran aprecio los paquetes alimenticios que recibe.

Te puede interesar: Chocolate nicaragüense Tininiska alcanza alto prestigio internacional

“Es una bendición de nosotros poder compartir con doña Bertha, pues tenemos una estrecha relación porque de los 11 concursos que hemos realizados, diez los ha ganado ella, hay una devoción por la Virgen María por eso estamos aquí en sus cien años, nació en un día como hoy pero en 1920 y nosotros felicitamos a la familia por tener este ser tan maravilloso“, Rueda.

La dirección de cultura y patrimonio histórico adscrita a la dirección general de desarrollo humano de la ciudad en ocasión del cumpleaños 100 de Doña Bertha y por ganar diez veces seguido el concurso de altares a la purísima, la declararon Tesoro Vivo de la Ciudad de Managua.

Por conservar en sus recuerdos la memoria histórica viva de la ciudad desde antes del terremoto de 1931 hasta la fecha y promover las tradiciones culturales religiosas de Managua en las Fiestas Marianas de diciembre.

Doña Bertha procreó tres hijos, que a su ves le regalaron 8 nietos, 22 bisnietos y 4 tataranietos.