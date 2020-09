Ascensos en grados 2020 a oficiales de la Policía Nacional en su 41 aniversario

Foto: Solemne acto 2020 en el marco del 41 aniversario de la Policía Nacional/TN8

En un solemne acto oficiales policiales fueron ascendidos a grados por su entrega y compromiso con la institución policial y el pueblo nicaragüense, en este acto que fue presidio por el primer comisionado Francisco Díaz director de la Policía Nacional fueron ascendidos 554 oficiales.

“Esto es un reconocimiento del pueblo de Nicaragua, es el reconocimiento de nuestro comandante y la compañera y la jefatura de la policía hacia nosotros y esto únicamente es lo que hace es comprometernos más con el trabajo hacia la seguridad de nuestras familias nicaragüenses que nos necesitan”, afirmó el comisionado mayor Victoriano Ruiz.

Entre los 554 oficiales ascendidos están diez comisionados mayores, dieciocho comisionados, cincuenta y uno sub comisionados, ochenta y dos capitanes, ochenta y ocho tenientes, setenta y tres inspectores veinte y seis sub inspectores, cincuenta y uno sub oficial mayor y ciento cincuenta y cinco sub oficiales.

En este acto cada oficial ascendido a grado realizó la promesa de ley comprometiéndose a servir a la nación y garantizar la paz, la seguridad y tranquilidad de este país bajo el lema de la institución de honor, seguridad y servicio.

¨Un grado que nos dan en la policía es más compromiso, más sacrificio y anegación comprometidos con el bienestar de nuestro pueblo, comprometidos con la paz, seguridad y estabilidad de este país¨, expresó el comisionado general Aldo Sáenz

Familiares de estos hombres y mujeres que se esfuerzan cada día cumpliendo sus labores los acompañaron orgullosamente en este acto donde fue reconocido su honorable trabajo.

Con este acto se dio inicio a los ascensos en grados 2020 cara al 41 aniversario de la Policía Nacional, el total de oficiales que serán ascendidos en los próximos días serán 2286.

En estos asensos que son reconocimientos a estos oficiales por su ardua labor serán ascendidas en grados 920 mujeres luchadoras que son madres esforzadas y mantienen su compromiso por mantener la paz y la seguridad del país.

¨Nuestro trabajo como Policía Nacional como mujeres policías, emprendedoras, luchadoras y protagonistas de esta institución policial es arduo el trabajo, es significativo y es un reconocimiento estos ascensos a la labor desarrollada por las mujeres policías y es un compromiso más que adquirimos ante nuestro pueblo por ser mujeres, por ser policías, por ser comprometidas con esta patria a quién le debemos respeto dignidad y servicio¨, comentó por su parte la comisionada mayor Ilda Murillo Silva.