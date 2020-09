Honor y gloria a los héroes nacionales de la batalla de San Jacinto

Foto: Tributo a los héroes que defendieron la soberanía de Nicaragua en la Hacienda de San Jacinto/TN8

Este sábado 05 de septiembre continuó el tributo a los héroes que defendieron la soberanía de Nicaragua en la Hacienda de San Jacinto, instituciones del Estado como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional visitaron este histórico lugar que marco la historia de Nicaragua.

"Estamos conmemorando también el aniversario de nuestra institución policial, luchamos porque haya una mejor atención al pueblo, la academia de policía representada por nuestros cadetes, donde se recoge esa historia que nosotros no podemos olvidar, no podemos dejar atrás y que esto tiene que ser un legado recogido por estos futuros profesionales de esta institución policial, que son nuestro relevo generacional y de esta manera garantizar un mejor servicio a nuestro pueblo nicaragüense", puntualizó la comisionada mayor Urania Montiel, sub directora de la academia de policía, Walter Mendoza.

"También recordamos el aporte invaluable de los indios flecheros de Matagalpa, fue en esta segunda etapa de la revolución en un acto de justicia se nombra a los indios flecheros de Matagalpa como héroes de la batalla de San Jacinto, nosotros le debemos a nuestros próceres nacionales lealtad y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la defensa de la paz y reconciliación", manifestó Rosa Adelina Barahona, ministra del Ministerio de Defensa.

Nicaragua, país de valientes

Foto: Tributo a los héroes que defendieron la soberanía de Nicaragua en la Hacienda de San Jacinto/TN8

"Son héroes nacionales que dieron y ofrendaron sus vidas defendiendo la soberanía de este país, este año se cumplen 164 años de esta gesta heroica realizada, estos héroes nacionales y este es un legado que nosotros no podemos olvidar", agregó la sub directora de la academia de policía, Walter Mendoza

Una delegación del Ministerio de Gobernación también depositó ofrendas florales a los héroes nacionales.

Foto: Tributo a los héroes que defendieron la soberanía de Nicaragua en la Hacienda de San Jacinto/TN8

"Rendimos homenaje a nuestros próceres con cada batalla que libramos día a día, con cada triunfo, con cada carretera y con cada proyecto", mencionó, José Alfonso Castaño, Ministerio de Gobernación.