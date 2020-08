Familias se recrearon al máximo en Managua

Foto: Familias capitalinas se recrean sanamente en centros de diversión en Managua/TN8

Muchas familias visitaron los diferentes atractivos turísticos de Managua, donde encontraron diversión sana y segura.

En la sorbetería "La Hormiga de Oro", se combinó la diversión con el aprendizaje en las artes. Los infantes plasmaron sus habilidades de pintura, con variados dibujos y gama de colores.

"Me parece muy interesante la verdad que eso es bien importante para el desarrollo de los niños, creo que entrelazar la familia con la educación es bien importante, es un ambiente familiar y que el niño comience a dibujar me gusta mucho la idea, sería bueno que lo sigan implementando en todos los lugares, porque el niño comparte en familia y sigue pedagógicamente desarrollando su talento, en un mismo lugar me vine a distraer con mi familia y hay educación, porque la niña está en el proceso de pintura ", sostuvo Cristhian Malespín.

Otras familias visitaron el Parque Luis Alfonso y el Puerto Salvador Allende, que por ser uno de los sitios turísticos más grande de la capital, el flujo de visitantes es mayor.

"La verdad que si un lugar para recrearse, para despejarse del trabajo de la vida cotidiana, salir a recrearse un momento, un ratito, he venido mucho a este puerto, porque uno se divierte con las familias, invito a las familias que vengan a divertirse, pero que tomen las medidas correspondiente", expresó Orlando Chavarría..

En el paseo de la alegría hubo presentación de ritmos latinos.

Entretenimiento asegurado

"Así es tanto para los adultos como para los niños, y es un lugar muy completo la verdad y muy alegre, y lo mejor es que la entrada es totalmente gratis, cumplen con todas las medidas sanitarias, y muy buena la idea de crear este puerto, estos bailes que presentan es muy bonito, el baile es un arte y es bueno que promuevan a los artistas porque en nuestro país hay mucho talento", mencionó Karen Mendoza.

Cada fin de semana, los nicaragüenses buscan un momento agradable en lugares donde hay variedad en gastronomía, diversión y cultura.