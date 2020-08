Familias nicaragüenses disfrutaron de tardeada en la embarcación Momotombito

Foto: Familias disfrutan de tardeada en la embarcación Momotombito/TN8

Familias nicaragüenses disfrutaron de un alegre paseo en la embarcación Momotombito en el Puerto Salvador Allende, donde se llevó a cabo un show de magia para el disfrute de los niños.

"Me pareció estupendo, muy divertido y sobretodo relajante me gustó mucho el show que hizo el payaso, porque esta no fue solo una actividad para niños, sino que para los adultos también", comentó una visitante del lugar.

Las familias que visitaron este centro turístico alegaron sentirse bien atendidas.

Familias disfrutan de opciones en la capital

"Yo de vengo de San Ramón, Matagalpa y esta es una experiencia muy bonita y pues ahora que ya conocí, planeo venir próximamente con mi nieto, es por ello que también le hago la invitación a las familias que vengan, que van a recibir una muy buena atención por parte del personal", añadió María Martínez.

"En este hermoso centro turístico que tiene el Gobierno de Nicaragua, le hago la invitación a las personas que vengan y visiten los demás centros, yo vengo del país hermano Guatemala y año con año me gusta venir a lugares como estos porque así uno se relaja y puede hacer turismo a un bajo precio", manifestó Miguel Ángel Sandoval, turista guatemalteco.

"Tuvimos una tarde muy bonita y contenta en compañía de las familias nicaragüenses siempre en un ambiente sano y divertido, que es lo que garantiza el Puerto Salvador Allende, el día de hoy se tuvo un acto de magia no sólo para los niños sino para el público en general que nos visitó", concluyó Carlos Fletes, promotor de mercadeo.

Cabe destacar que los precios eran accesibles para el bolsillo del nicaragüense, de tal manera que no haya excusa para quedarse en casa, ya que están tomando las debidas medidas de seguridad.