Promueven escuela de valores en comunidades educativas de Managua

Foto: Escuela de valores son impartidas por autoridades de Educación y Familia / TN8

En el Colegio Jaime Tórrez Bodet del Distrito I de Managua, el Ministerio de la Familia en coordinación con el Ministerio de Educación, realizó una escuela de valores para estudiantes de 10 a 12 años. No es la primera vez que se realizan este tipo de actividades que ya han dejado importantes resultados.

"Ha bajado los niveles de violencia en los hogares, los niños van tratando de resolver sus problemas a nivel de niño: de niño a niño, de joven a joven, de adolescente a adolescente; para que sepan que la violencia no es un problema de ellos, y traten de bajar la violencia siendo empáticos con ellos mismos, con sus vecinitos, con sus compañeritos de clases. Así hemos tratado de venir bajando los niveles de violencia", dijo Mariela Salgado, responsable distrital del Ministerio de la Familia.

La idea es presentar material audiovisual para tener un encuentro reflexivo con los estudiantes de la importancia de la promoción de valores para resolver conflictos y prevención de violencia y vicios entre la juventud.

Reflexión para una mejor convivencia

"Este tipo de actividades me enseña muchas cosas, me enseña a respetar, a valorar mucho a las personas, a querer más a mis seres queridos, a compartir y no pelear con mis compañeros de clases", valoró el alumno de cuarto grado, Julio Paz Gómez.

"Nos recuerdan nuestros valores, nos recuerda a respetar a la gente y nos recuerda a usar los valores porque son buenos y representan al ser humano, como: la honestidad, el respeto, el compartir, el ser amable, el amor", comentó la estudiante de quinto grado, Génesis Álvarez.

Los temas desarrollados fueron la comunicación afectiva asertiva y el amor con la familia. Este tipo de actividades son realizadas en todos los colegios públicos por el modelo de alianza entre MIFAM y el MINED.