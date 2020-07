Comunidad educativa del Colegio Panamericano inicia segundo semestre

Foto: Regreso a clases del segundo semestre en Nicaragua / TN8

Acompañados de sus padres, portando el tapabocas y siguiendo otras medidas preventivas orientadas por las autoridades de la salud, estudiantes de la modalidad primaria del colegio público Panamericano ingresaron nuevamente a las aulas de clases para iniciar el segundo semestre del año lectivo 2020.

Durante los primeros encuentros los docentes reforzarán las guías de estudios que fueron entregadas a los padres de familias para desarrollar con sus hijos en el hogar los temas asignados.

"Los maestros se han preparado con clases dinámicas para que los niños sientan que permanecer en la escuela es una alegría. Los maestros están orientados a reforzar los temas de esas guías y ayudarles, darles el acompañamiento a aquellos estudiantes que no pudieron desarrollarlo por cualquier situación. No podemos decir que todos los niños tienen a su papá o a su mamá ayudando, hay niños que están con una tía que está con una abuelita y quizás ellos no pudieron ayudarles; entonces aquí estamos, aquí está la escuela para darle ese acompañamiento al estudiante", expresó la docente Ada Elba Rayo, directora del centro escolar.

Lee también: Daniel Ortega: "Nuestro compromiso es por la paz, por la unidad, por la estabilidad del pueblo nicaragüense"

Foto: Regreso a clases del segundo semestre en Nicaragua / TN8

Continuidad de la educación

"Tienen que mandarlos con mucha precaución, siempre con su jabón, con su alcohol, con su mascarilla porque nosotros no podemos detener el año y yo como madre de familia a mí me da pesar que mi hijo pierda el año porque en todas partes, adonde vayamos esto va a ser así, nosotros tenemos que saber vivir con esta enfermedad", manifestó Josefa Cruz Mercado, madre de familia.

Cabe destacar que en este centro de estudios se han puesto en prácticas medidas adicionales para garantizar la seguridad de los estudiantes y maestros.

Foto: Regreso a clases del segundo semestre en Nicaragua / TN8

"En primaria y en secundaria estamos preparados con tres recesos de 20 minutos para evitar la aglomeración de estudiantes en el kiosco y también en la salida estamos preparados para salir con 5 a 7 minutos de distancia para igual evitar esa aglomeración en la puerta de salida. Los maestros están orientados a hablar con los papás para que esperen a los niños en la salida y los maestros van a ser los que van a llevar hasta el portón de salida a los niños", detalló la directora de este centro que atiende la modalidad de primaria en el turno matutino.

"Me siento contenta como madre de familia que los niños hayan regresado a las aulas de clases porque sabemos que no podemos detener la educación, no podemos detener nuestras labores y como padres responsables estamos dándole las orientaciones a nuestros hijos de su lavado de manos, el distanciamiento y contenta con las medidas que están tomando", aseguró Fátima Obando.