Una familia más del barrio Bóer recibe un hogar seguro y digno

Foto: Entrega de vivienda digna en Managua / TN8

Dando una respuesta inmediata a la situación de riesgo que atraviesan algunas familias, la Alcaldía de Managua y el gobierno de Taiwán entregaron este miércoles una vivienda digna en el barrio Bóer.

Las limitaciones económicas en el hogar de Doña Marlene Reyes, imposibilitaban mejorar la vivienda anterior que estaba construida con zinc, y en la cual pasaba penurias durante la lluvia.

Te interesa: FMI valida acciones económicas de Nicaragua frente al COVID-19

"Le doy gracias a Dios por esta bendición, yo me siento bien, gracias a Dios, al Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera, Rosario Murillo, y a todos los que hicieron mi casa. Mi casa antes estaba bien mal, me mojaba; ahora no, me siento bien, con alegría, tengo 23 años de vivir aquí", precisó Marlene Reyes, protagonista.

El sueño de vivir en una nueva vivienda fue posible a este programa solidario que apoya Taiwán mediante la dirección de las autoridades de la comuna capitalina.

Mejor condición de vida

Foto: Entrega de vivienda digna en Managua / TN8

"Nuevamente estamos acá en los barrios, estamos acompañando a nuestra alcaldesa, Reyna Rueda, con la entrega de esta vivienda digna. Estamos muy contentos que una familia más puede tener una vida con dignidad, con esperanza, sobre todo en esta época de lluvia y gracias a la alcaldía y al equipo de trabajo se siguen construyendo casas", expresó Jaime Mu Wu, embajador de China Taiwán.

"Vamos a seguir entregando casas, todo esto forma parte de ese gran proyecto del Gobierno de Unidad y Reconciliación, de ese bienestar para la familia, es un proyecto que vamos a seguir apoyando", agregó el funcionario taiwanés.

"Es una bendición más que llega a una familia que ha necesitado una mano amiga. Aquí en el barrio Bóer es la octava vivienda que entregamos, cada vez que entregamos un proyecto nosotros nos sentimos muy contentos, porque sentimos que acompañamos a las familias. Hoy estamos cumpliendo 299 viviendas desde que iniciamos el programa, una transformación. Para esa familia era una angustia, no dormía, ahora van a dormir tranquilos, y es en estos días de recordar y sentir a nuestros héroes y mártires, porque son una inspiración permanente en nosotros", mencionó Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

La inseguridad y la incertidumbre se acabó para esta familia con esta vivienda número 299 de este programa que empezó en el 2009, mejorando la condición de vida de muchos nicaragüenses.