Atención médica, vacunas y medicinas: así estuvo la feria en Altagracia

Foto: Clínica móvil que atiende a familias del barrio Altagracia, en Managua / TN8

La clínica móvil del sistema público de salud se instaló esta mañana de miércoles en el barrio Altagracia del Distrito III de Managua.

Se estima que más de 300 personas van a ser atendidas en este miércoles del quinto mes del año. Diferentes especialistas están atendiendo a las familias que desde tempranas horas se alistaron.

"Vine porque mi hijo presentó tos, no esperé mucho, me atendieron rápido y me dieron medicamentos, vengo porque es importante atender siempre a los hijos y cuidar a la familia", explicó Blanca Cerda, habitante de la zona.

Foto: Clínica móvil que atiende a familias del barrio Altagracia, en Managua / TN8

"Primero realizamos la visita casa a casa para la asistencia. Tenemos un censo de las personas de mayor de edad, hoy las familias están viniendo desde muy temprano, entonces hay médico general para todas las las personas, principalmente las de mayor edad. En segundo lugar tenemos pediatría para todos los niños, en tercer lugar está odontología; para una limpieza, extracción de piezas dentales", manifestó Idalia Mendoza, coordinadora de salud.

"Atención en Papanicolaou, se están haciendo ultrasonidos; hay atención completa, se va a vacunar contra la influenza, tuvimos una excelentísima movilización el domingo con la vacunación y ahora seguimos vacunando a nuestro pueblo porque se está garantizando el derecho a la salud”, agregó Mendoza.

Atención integral para las familias

Foto: Clínica móvil que atiende a familias del barrio Altagracia, en Managua / TN8

Las clínicas móviles cada semana en Nicaragua atienden a más de 50 mil personas, por ello se organizan alrededor de 400 ferias de salud.

También se proyectan miles de atenciones odontológicas, se programan electrocardiogramas, cirugías, se comparte material educativo y de promoción a los hábitos saludables.

Hay más de 60 clínicas móviles que se desplazan por los barrios y comunidades.