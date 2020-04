Leche Agria El Ganadero sigue expandiéndose y generando empleo

Foto: Un desayuno completo con una excelente Leche Agria El Ganadero, negocio de éxito en Managua / TN8

Hace 37 años, Don Guillermo Medal Mendieta, fundó Leche Agria El Ganadero, antes conocida como El Vaquero, la cual genera un buen número de empleos en sus siete sucursales, la última de ellas inaugurada apenas la semana pasada.

Cada madrugada comienza el trabajo en la Finca La Bendición de Nagarote con el ordeño de cinco vacas. Gracias al apoyo técnico de las autoridades y una permanente labor de reforestación, se logra sacar de ahí 14 de los más de 100 galones que a diario se transforman en leche agria en distintos puntos de Managua.

Lee también: Quesilleras de Nagarote, generación de empleo y dinamismo económico

“A las 4 ya tenemos que estar con la primera vaca en la sala de ordeño y tenemos un segundo ordeño de pocos animales a las 2 y 30 de la tarde”, dijo el productor de leche.

Foto: Don Guillermo Medal Mendieta, fundador de Leche Agria El Ganadero, un éxito en Managua / TN8

La leche agria es comercializada en las sucursales de El Ganadero, siendo la más antigua la del barrio Campo Bruce, donde a diario se ofrece el sabor original y calidad de la leche agria, quesillos y otros platillos.

“Aquí el movimiento es muy bueno, aquí ofrecemos gallopinto con frito, leche agria, desmenuzada de res, huevos enteros, rancheros, revueltos, un sinnúmero de platillos variados”, expresó la supervisora del local, Eneyma Peña Jarquín.

Valor agregado

En 37 años de existencia, se han fundado sucursales en el sector de Carretera a Masaya, la calle principal del barrio La Fuente, el sector de El Mayoreo, y otras, en las que se da valor agregado a la leche.

“Es que ese es el éxito de cualquier producción, el éxito de Nicaragua, no solo a nivel de finca: hay que darle valor agregado a todo lo que producimos y no estar vendiendo nuestra materia prima”, valoró el productor.

Foto: Uno de los sucursales de Leche Agria El Ganadero, negocio de gran éxito en Managua / TN8

Hasta 400 desayunos a diario se pueden despachar en cada una de las sucursales de El Ganadero, que abren de forma ininterrumpida los 7 días de la semana.

“No podemos dejar de trabajar, gracias a Dios estamos vendiendo y en comunidad, armonía y en solidaridad nos ayudamos”, comentó Eneyma Peña.

Foto: Don Guillermo Medal Mendieta, fundador de Leche Agria El Ganadero, un éxito en Managua / TN8

“Tenemos que producir alimentos y más Nicaragua que es un país que produce alimentos, no nos podemos encerrar, pero hay que tomar todas las medidas”, explicó Medal.

Nueva sucursal

Este productor de 62 años continúa aportando al desarrollo del país. Muestra de ello es que la semana pasada abrió sus puertas una nueva sucursal en el sector de Los Brasiles, Carretera Nueva a León.

“No puedo parar de trabajar, soy adicto al trabajo, si a mi me dicen que me quede en mi casa en un cuarto, que me maten mejor, porque yo sigo trabajando hasta el día que me muera”, destacó el productor.

“Yo tengo que seguir trabajando y dándole trabajo a las personas que más necesitan y no se puede parar un país; es totalmente vivir en el miedo”, agregó.

Foto: Diferentes envases de Leche Agria El Ganadero, las que se comercializan en toda Managua / TN8

La meta de este productor es generar los 400 litros de leche que a diario procesa su negocio, con el sistema de ordeño manual y todas las normas de higiene necesarias en este sector tan importante para el desarrollo del país.

“Yo creo que capacitando a las personas de todo lo que se debe hacer para prevenir es lo ideal, porque tarde o temprano ningún país va a aguantar (…), hasta la misma Biblia dice que el que no trabaje que no coma”, puntualizó.

En Nicaragua va creciendo la producción de leche porque las vacas en ordeño pasaron de 841 mil a 1 millón en los tres primeros meses de este año, lo que ha permitido que crezca en 16% su acopio, alcanzando 42.5 millones de galones.