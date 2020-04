Adiós bochorno con piscinas inflables en Managua

Foto: TN8

La Semana Santa llegó y con ella la opción de disfrutar desde la comodidad de tu hogar de una refrescante piscina. De todos los tamaños, colores y formas, se están ofertando en distintos puntos de la capital.

Los comerciantes aseguran que las ventas han estado "movidas", tanto así que mantendrán los precios hasta el cierre de la Semana Mayor. "Se ha estado vendiendo por que la gente ha andado buscando las piscinas desde las más grande. Los precios están iguales desde C$ 1 mil C$ 1 mil 300, y las grandes que valen C$ 4 mil y C$ 5 mil", dijo Said Gaitán, quien ofrece sus productos en el costado Oeste de la rotonda La Virgen.

Con una piscina como esta, no solamente se divierte usted y los suyos, sino también calman el bochorno y está más pendiente de los pequeños.

Variedad en precios

"Hay de todo tipo, a todo tipo de precio. Pueden regatear. Tenemos desde varillas hasta la normal, las pequeñita valen 300 para niños y la más grande que es la familiar en 800. Las de varillas, vienen con filtro de limpieza, la de 3 metros vale 5 mil", dijo Fani Gaitán, quien tiene más de 10 años de ofrecer este producto en costado este de La Taquiza.

Variedad de productos

Los chalecos para niños, flotadotes, salvavidas, pelotas y otros productos inflables pueden ser adquiridos para la otra parte de la población que sí tiene planes de salir al mar.

En cada uno de estos negocios se realizan reparaciones de piscinas, y se ofrecen bombas para inflar piscinas. Dichos negocios están abiertos desde las 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde.