Centro Oftalmológico realizó jornada quirúrgica en niños y adultos mayores

Foto: TN8

En el Centro Nacional de Oftalmología se realizó una jornada quirúrgica para atender problemas visuales en niños, con el fin de agilizar la agenda de espera en los hospitales.

Más de 20 niños y niñas los que fueron operados en el centro y se les continuará brindando asistencia y seguimiento a sus casos.

"Nosotros realizamos estas jornadas todos los fines de semana, igualmente el día de mañana tendremos cirugías de "Chalazion" lo que es una infección de una glándula del ojo", expresó Francisca Rivas, directora nacional del Centro de Oftalmología.

Adultos mayores también fueron beneficiarios de esta jornada y se sienten muy agradecidos por el apoyo brindado por el centro.

Lee también: Estudiantes de Pochocuape reciben charlas por la Policía Nacional

"Me siento muy agradecida con el apoyo, los doctores me han atendido muy bien y gracias a su apoyo y al de mi padre celestial he recibido esta operación, es muy buena para nosotros los adultos mayores porque es gratuita y muchos de nosotros no tenemos buenos ingresos", dijo María del Carmen Rodríguez, paciente que viajó desde Masachapa para ser atendida.

Simultáneamente se realizaron operaciones en el Centro Oftalmológico de Ciudad Sandino, donde se trataron mayormente a personas de la tercera edad.

Se trataron quirúrgicamente problemas de cataratas, ambliopía, mejor conocido como ojo vago, entre otros, los cuales son muy frecuentes en niños y que se tienen que tratar temprano para evitar problemas a largo plazo.

Estas jornadas seguirán siendo realizadas para atender de inmediato a la población y de esta manera seguir brindando una atención de calidad y gratuita, con el apoyo siempre de las autoridades del Gobierno central que reafirman el compromiso social que tienen con las familia nicaragüenses.