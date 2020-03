Atención de calidad con clínica móvil en barrio Pedro Joaquín Chamorro

Foto: TN8

El Ministerio de Salud continúa desarrollando las clínicas móviles en barrios y comunidades de Nicaragua, con el fin de acercar los servicios de salud a las familias.

Este lunes, familias que habitan en el barrio Pedro Joaquín Chamorro del Distrito I de Managua, acudieron a consultas con especialistas, pues las clínicas móviles, además, cuentan con consultorios ambulantes para ultrasonidos y trabajos dentales.

“Primeramente estoy agradecida con Dios porque está acá el puesto de salud, y en segundo lugar con el Gobierno. He pasado consulta externa, ahorita pasé consulta dental, una limpieza; me revisaron muy bien y me siento bien atendida y estoy muy contenta y agradecida porque el día de hoy trajeron el puesto de salud al barrio Pedro Joaquin Chamorro”, dijo la joven Yanette Calero.

“A veces uno no tiene tiempo o no tiene plata o ni para el pasaje para trasladarse a un centro de salud y que vengan al barrio a darte la consulta es algo muy grande. Esta es una de las obras que ha estado haciendo nuestro Gobierno en todos los barrios y comunidades, yo creo que es una obra maestra”, expresó el señor Carlos Cortez.

Salud hasta el hogar de cada nicaragüense

La idea de esta modalidad de atención es acercar los servicios de salud a la población, que muchas veces no cuenta con el tiempo, dinero o medios físicos para movilizarse a un centro de salud.

“La idea es acercar la salud a la población y recordarle a las personas, que por alguna razón no se acercan al centro, por ejemplo las personas en edad fértil que necesitan hacerse Papanicolaou, entonces se viene y se acerca la salud hasta su casa”, destacó el medico pediatra Tino López Rosales.

Las clínicas móviles son parte del reconocido modelo de salud, gratuito, con calidad y calidez, que impulsa el Gobierno sandinista en beneficio de las familias más pobres.