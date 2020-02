Alcaldía de Managua entrega la vivienda digna N° 203

Foto: TN8

Los fuertes vientos destruyeron la vivienda de doña Melisa Alemán hace unos meses, pero el programa que ejecuta en conjunto la Alcaldía de Managua en conjunto con el gobierno de Taiwán, hicieron posible que estrenara un nuevo hogar.

La habitante del barrio Javier Cuadra, del distrito 2 de Managua, recibió las llaves de su casa en medio de una celebración.

Lee también: Más de 250 emprendedores en feria del amor y la amistad en Nicaragua

“Estoy dándole mil veces gracias a Dios y a las autoridades al Gobierno de Nicaragua y a las personas que me vinieron a hacer mi nueva casa, lo que pasó es que se vino abajo por el fuerte viento, aquí no tenía algo que la sostuviera con fuerza la casa, era bien débil, al venirse abajo me vinieron a socorrer y ahí salí beneficiada. Ahora me siento más segura, va a venir la lluvia y mi familia y yo vamos a estar más seguros, cuando veo esta casa, me siento alegre porque no la podía construir porque no tenía como”, manifestó Melisa Alemán, dueña de la vivienda.

“Hay muchos sentimientos maravillosos con la convivencia de la población, sobre todo con la ciudadana porque se le está restituyendo el derecho de tener una vivienda digna. Nosotros nos sentimos realmente muy emocionados, en cada una de las entregas realmente es una fiesta, una celebración junto al equipo de Taiwán a través de su embajador y todo ese equipo que se ha volcado para el servicio de la población, sobre todo en los temas tan sentidos como es la construcción de viviendas dignas", manifestó la Alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

La funcionaria destacó que está es la entrega "número 203, aquí en este barrio, en el Javier Cuadra, es la sexta que entregamos, pero 203 a nivel de los distritos del municipio de Managua y nos sentimos contentos, le agradecemos a la familia por la confianza. Tenemos 17 meses de andar entregando viviendas solidarias, pero sobretodo seguras”.

“Acompañando a las autoridades para entregar la casa a una familia más, una familia que recibe esta casa digna. Es un compromiso del gobierno de restituir el derecho a las familias humildes, eso es un esfuerzo continuo que se ejecuta”, indicó el embajador Jaime Wu.