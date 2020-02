Familias del barrio Memorial Sandino capacitadas en medidas sanitarias

Foto: TN8

Una brigada de salud se desplazó por las calles del barrio Memorial Sandino, de Managua, con el propósito de compartir el mensaje de prevención y medidas de higiene a las familias para evitar la reproducción del mosquito que trasmite el dengue, zika y chikungunya.

“Nos encontramos en el barrio Memorial Sandino, estamos ejecutando una jornada de sensibilización casa a casa, para darle a conocer a la población lo importante es mantener limpio los patios, eliminar los criaderos, tapar, lavar o eliminar todos aquellos depósitos que no son útiles”, manifestó la doctora Dilvia Flores.

“Con estas acciones logramos eliminar el ciclo del zancudo en su etapa acuática, entonces andamos haciendo estas jornadas de manera semanal, entramos a la casa, le enseñamos a la población; cuando ingresamos nosotros mismos les explicamos dónde están los criaderos y cómo se pueden eliminar y al mismo tiempo les estamos dando charlas", continuó.

"Lo importante de esta jornada es eliminar y cortar el ciclo del zancudo porque éste es el que transmite las enfermedades del dengue, zika y chikungunya que afectan más en aquellas personas como el adulto mayor, en las embarazadas, en los niños también. Al mismo tiempo se le solicita que permitan el acceso tanto a nosotros que andamos en casa a casa, a los demás brigadistas que andan aplicando los insumos para eliminar a los vectores en la jornada de fumigación”, argumentó la doctora.

No hay que automedicarse

“Si algún familiar presenta síntomas de fiebre, es importante llevarlo a la unidad de salud más cercana, no automedicarse porque no todas las personas reaccionan de la misma manera. A veces dicen que la Diclofenac ayuda, pero la Diclofenac no se debe de tomar en el caso de dengue, sólo es la acetaminofén. Pero debemos acudir al centro de salud porque ahí van a tomar las medidas, cómo hacer un examen, el monitoreo de los parámetros de evaluación, por eso importante que acudan de inmediato al centro de salud”, finalizó.

El Ministerio de Salud continuará realizando estas labores para que las familias estén seguras y sanas en sus hogares.