Organizan feria de salud para atender en el Mercado Israel Lewites

Hasta en el último día del año 2019, las autoridades del Ministerio de Salud, MINSA, están brindando atenciones a las familias que más lo necesitan.

Es por eso que aún se están organizando las ferias y así de forma tranquila las personas reciban las atenciones requeridas.

En el mercado Israel Lewites en Managua, se organizó una feria en la que no solo se brindó atención médica a los comerciantes de ese centro de compras, sino a personas que acudieron a realizar sus compras.

En esa feria de salud se brindó atención en odontología, medicina general, se realizaron exámenes de Papanicolaou y a cada uno de los pacientes se les entregó su medicina completamente gratis.

"Está muy bueno, porque la gente anda enferma y no tienen tiempo para ir al centro de salud, como yo que miré que estaban atendiendo, me arrimé y ya me atendieron. Yo ando con dolor en mi cuerpo, los pies y mis manos. Le agradezco al Comandante Daniel Ortega que hace mucho por su pueblo, sobre todo de brindar salud gratuita", manifestó doña Lubis Vílchez, habitante de la capital de Nicaragua.

Atención con esmero y dedicación

Otra de las amas de casa que aprovechó la feria de salud es Doña María González, quien recomendó que es bueno avisar con anticipación a la ciudadanía para que sepa de los sitios donde se estén desarrollando estas ferias.

"Está muy buena esta feria de salud, y agradecida con el Gobierno, porque se acuerda de nosotros los pobres. Yo pasé por casualidad por este mercado y recomiendo que deberían de avisarle a la gente, hay mucha población que necesita del servicio de salud y no tiene las condiciones económicas para ir a pagar un hospital privado, y así se les atiende de forma oportuna en estas ferias", afirmó.

Desde el 2007, la salud en Nicaragua es gratuita, fue a través de un decreto presidencial que se eliminó los cobros que realizaban los gobiernos neoliberales de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, que con sus políticas dejaban morir a los enfermos.

Las autoridades de Gobierno también se han dado a la tarea de construir más hospitales tanto primarios como de referencia nacional, así como cetros de salud en comunidades lejanas, y se ha invertido en el equipamiento de dichos locales.