MINSA pide prudencia con la manipulación de pólvora para fin de año

La ministra de salud en Nicaragua, Dra. Carolina Dávila, hizo un llamado a las familias nicaragüenses a tener prudencia con los menores de edad en la manipulación de los juegos pirotécnicos con pólvora.

"Es importante recordar que los niños no deben de manipular pólvora y que debemos hablar los adultos con los niños que no deben usarla, ya que les puede provocar quemaduras y no almacenar pólvora cerca del sistema eléctrico, o tanque de gas, porque puede provocar alguna explosión dentro de la vivienda", indicó Dávila.

Además hizo el llamado a aquellas personas que se vean afectadas por alguna quemadura a no automedicarse.

"No hay que aplicar ningún tipo de pomada ni pastas ni ninguna sustancia, porque esto le puede ocasionar más daño. Lo más importante es que le apliquen abundante agua y se dirijan al centro de salud más cercano", puntualizó.

Actividades del MINSA

Entre la semana del 23 al 29 de diciembre trabajadores de la salud realizaron diversas actividades para garantizar la salud de la población.

"Realizamos 11 jornadas quirúrgicas, haciendo 177 operaciones de cirugía general pediátrica, ginecológica, ortopedia y otras especialidades. Además hicimos 29 jornadas de salud, haciéndole exámenes a 1 mil 224 personas, también se realizaron encuentros con embarazadas, con personas con enfermedades crónicas y brigadistas, participando 2 mil 301 protagonistas", expuso la funcionaria.

Con las ferias de salud que se realizaron en diversos puntos del país como comunidades y barrios, se brindó atención a más de 237 familias con el apoyo de 11 clínicas móviles y la participación de 936 entre miembros de la red comunitaria y trabajadores de la salud.

"9 mil 463 personas fueron atendidas en consultas médicas, tenemos la atención de 6 mil 533 con 591 especialidades como odontológicas, medicina natural, ultrasonidos, VIH, electrocardiogramas y charlas educativas", explicó.

Cabe destacar que todo el trabajo que realiza el Ministerio de Salud es en conjunto con la red comunitaria, las alcaldías municipales y la población en general.

Para fortalecer las luchas anti epidémicas se llevaron a cabo 304 jornadas de limpieza en barrios y comunidades donde se eliminaron 1 mil 482 metros cúbicos de basura, además se realizaron dos visitas a escuelas y se capacitarán a seis estudiantes en medidas preventivas contra el dengue, chikungunya y zika; para desarrollar acciones en las escuelas, hogares y la comunidad.